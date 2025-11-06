"Desde un pueblo se puede hacer cualquier cosa, desarrollar un proyecto empresarial y crear empleo": el mensaje de las emprendedoras del medio rural en Llanera

"Desde un pueblo se puede hacer cualquier cosa, desarrollar un proyecto empresarial y crear empleo". Este fue el mensaje que dejaron este miércoles en Bonielles (Llanera) las emprendedoras que participaron en una creativa mesa redonda en la que analizaron el papel actual de la mujer en el medio rural y sus perspectivas de futuro. No perder la ilusión en ningún momento, pese a las dificultades que se pueden plantear, contar con ayudas y tejer redes de apoyo fueron otras de las claves que dejaron Ana Labad, fundadora de Anchoas Hazas, en Lastres (Colunga); Lucía González Cuesta, creadora de Allande Stars en Pola de Allande, y Natalia Suárez Álvarez, de Cerámica Woodic, en Candamo.

Las tres empresarias estuvieron acompañadas en la mesa por Aida Fuentes Concheso, de la Asociación Mujeres por la Igualdad de Barredos (Laviana), y la alcaldesa de Llanera, la socialista Eva María Pérez, que reivindicó el carácter rural de su concejo.

Decorar una pieza de cerámica como punto de partida

Organizado por la FSA-PSOE, el acto se desarrolló bajo el epígrafe "Mujeres rurales 2025, con nosotras Asturias gana". La presentación corrió a cargo de Alba Álvarez, secretaria de Medio Rural y Ganadería de la FSA-PSOE, mientras que Marcelino Marcos Líndez, consejero de Medio Rural y Política Agraria, intervino en la clausura. El salón de actos del centro social de Bonielles se llenó para una actividad en la que, como punto de partida, Natalia Suárez, planteó al resto de intervinientes la decoración de una pieza de cerámica. A partir de ahí, las emprendedoras fueron desgranando sus trayectorias profesionales y qué les llevó a desarrollar sus proyectos en el medio rural de Asturias.

Inauguró el turno de intervenciones Lucía González, quien rememoró su infancia en Allande y cómo su decidido interés por convertirse en astrofísica causaba una gran extrañeza entre sus vecinos. Logrado ese objetivo, y tras haber residido en Alemania y Francia, tomó la decisión de regresar para la puesta en marcha de un proyecto relacionado con la observación de las estrellas, conocedora de que los cielos de Allande son "muy limpios" y apropiados para ello.

"Decidí regresar para que mi pueblo no desapareciese"

"Decidí regresar para que mi pueblo no desapareciese. Sé que es algo idealista, pero formo parte de la comunidad y trabajo en lo que quiero", resaltó la fundadora de Allande Stars, quien insistió en la importancia de la divulgación para que la ciencia llegue a la sociedad. "La vitrocerámica que tenemos en casa parte de la tecnología de las lanzaderas espaciales", ejemplificó.

Las emprendedoras, con las obras en cerámica. / LNE

"La ciencia tiene que estar en Asturias, porque la ciencia es progreso y debe llegar a la sociedad", remarcó Lucía González, que insistió en la necesidad de que toda la sociedad sepa que, si quiere ver el eclipse total de sol que tendrá lugar el año que viene, es necesario contar con unas gafas. La obra que creó la allandesa durante el acto incluyó "luna y sol, cielo y oro".

Por su lado, Ana Labad relató el proceso de puesta en marcha de su negocio de elaboración de anchoas, en el que ya trabajan dieciséis personas. Según indicó, el apoyo que tuvo desde Valnalón ha resultado decisivo para que el proyecto llegara a buen puerto. "Para mí se trata de un referente. Aparte de la ayuda para la empresa y para emprender, Valnalón dispone de una herramienta para hacer el proyecto de viabilidad del negocio, algo que es clave para la toma de decisiones", indicó Labad.

En la obra que llevó a cabo durante el acto, la fundadora de Anchoas Hazas plasmó el sector pesquera y las rederas, oficio tradicional que se está perdiendo en los puertos asturianos. Tomando como ejemplo esa labor, llamó a "tejer redes entre todas en el mundo rural".

Labad explicó que vivía en Carabanchel, aunque pasaba las vacaciones desde niña en Colunga, cuando decidió junto a su marido quedarse en Lastres. "Teníamos la tienda de alimentación de mis suegros y nos decantamos por hacer anchoas", detalló. No se arrepiente. Su proyecto ha resultado un éxito y ya tiene a dieciséis personas trabajando. Ella lo tiene claro: "Desde el medio rural se puede hacer lo que quieras, volver a la tradición no es no progresar".

Presumir de lo hecho en el mundo rural

Natalia Suárez, que llegó a Candamo desde Barcelona, reivindicó "el valor del tiempo y de hacer las cosas despacio". Tras afirmar que al pueblo "se viene o romantizado o desesperado", la ceramista subrayó que vivir y trabajar en el medio rural "no quiere decir que te quedes aislado, ya que hay fibra óptica y carreteras". "Los tiempos son más lentos, pero de más calidad. Lo hecho en el medio rural debe ser un punto a favor, hay que presumir de ello", indicó.

Foto de familia de los participantes. / LNE.

Aida Fuentes, una de las promotoras del "tren de la libertad" contra le ley del aborto que impulsaba el entonces ministro popular Alberto Ruiz Gallardón, alertó del, a su juicio, "retroceso" que se deriva de una "reacción ultraderechista que juega con la democracia". Tras escuchar las intervenciones de las emprendedoras que protagonizaron el acto, reclamó apoyo de las administraciones públicas para ese tipo de iniciativas.

Estatuto de las Mujeres Rurales

En la clausura, el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, subrayó que el Estatuto de las Mujeres Rurales, aprobado por el Consejo de Gobierno del Principado el pasado mes de julio, contendrá "medidas concretas" que "supondrán un antes y un después" en el papel de las mujeres en la región. Para el responsable autonómico, el evento de ayer en Bonielles dio "oportunidad de compartir vivencias y experiencias de distintas mujeres de diferentes rincones de Asturias", y también sirvió para defender todas aquellas medidas políticas que tienen que ver con el papel "fundamental" de las mujeres, "muy desatendido a lo largo de muchos años", precisó.

"Las políticas de igualdad no pueden depender de un código postal", resumió el consejero sobre la atención a la mujer rural.