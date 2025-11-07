Llanera alega contra la cantera del Naranco: estas son su razones ante la ampliación de la actividad extractiva

El Pleno del Ayuntamiento de Llanera dio este jueves luz verde a las alegaciones del gobierno local contra la ampliación de la cantera del Naranco, al entender que afecta directamente a sus intereses. El concejo de Oviedo ha aprobado de forma inicial la modificación puntual de su Plan General de Ordenación para ampliar en más de 5 hectáreas dicha explotación en la que se extrae dolomía, y el gobierno llanerense exige que se cumplan ciertas condiciones.

Así, considera conveniente efectuar un análisis de distintas alternativas de transporte de los materiales extraídos (tanto en modo como en itinerario) que minimicen la afección sobre la población y el territorio. Sin embargo, el análisis de dichas alternativas no se incluye en el Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica de la propuesta de ampliación, y "por tanto, tampoco el estudio de los efectos significativos de las mismas, ni el establecimiento de medidas para prevenir, reducir o compensar cualquier efecto negativo".

Asimismo, se considera que existe una afección directa sobre varios bienes del Patrimonio Cultural de Asturias: el puente y el molino de Cayés, la Casa de los Díaz Campomanes y Capilla de la Ponte. Todos estos elementos forman parte del conjunto patrimonial existente en Cayés, que fue incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, y se verían afectados por la actividad de la cantera.

De hecho, el Ayuntamiento sostiene que los efectos negativos de la circulación de vehículos pesados sobre el Puente de Cayés "producen daños materiales significativos sobre el elemento, debiendo evitarse el cruce de tipo de vehículos como medida correctora para prevenir efectos negativos que pueden conducir al colapso estructural del elemento". Del mismo modo, el gobierno llanerense añade en sus alegaciones que el informe emitido por la Dirección General de Patrimonio Cultural en fase de consultas previas se realizó "en ausencia de información relevante para poder realizar las observaciones oportunas sobre los elementos integrantes del Patrimonio Cultural afectado".

Llanera sostiene que el medio de transporte que menos impacto tendría sobre la población local sería el ferrocarril junto con la variante de Cayés, aún pendiente, y por lo tanto solicitan a Oviedo que "se retrotraigan las actuaciones, elaborando una nueva versión del Estudio Ambiental Estratégico" en el que se incorpore el análisis de las alternativas de transporte de materiales extraídos, así como sus afecciones en diversos ámbitos. Y en base a ello, reclaman la elaboración de una nueva versión inicial de la “Modificación Puntual del Plan General de Ordenación de Oviedo. Cantera del Naranco” teniendo en cuenta las conclusiones de la nueva versión del Estudio Ambiental Estratégico.

La cantera del Naranco / Miki López / MIKI LOPEZ

Silverio Argüelles, portavoz del PP en el Ayuntamiento, señaló en el Pleno antes de abstenerse en la votación que no comparten la idea de volver al inicio de la tramitación del expediente, porque "se perdería todo el tiempo andado". Y recordó que "la actividad de esta explotación es esencial", tanto como "la construcción de la variante de Cayés para que los vecinos dejen de sufrir el paso diario de los camiones".

Pilar Fernández, edil de Urbanismo, indicó que "sólo pretendemos que se cumpla la ley" en la ampliación dela cantera, corrigiendo los fallos en el estudio que no tuvo en cuenta a Llanera, mientras que el portavoz de IU, Gonzalo Bengoa, también apostó por "defender el patrimonio" del concejo, a la par que exigió "que el Gobierno regional se comprometa con unos objetivos para Llanera en lo que se refiere a la variante de Cayés".

En la sesión plenaria también se aprobó el III Plan de Infancia del concejo, un proyecto que se basa en "el gran interés que siempre ha demostrado este Ayuntamiento en asuntos de este ámbito", destacó la concejala Susana García. El plan se basa en favorecer la participación de los niños y adolescentes, garantizar su derecho a vivir en ambiente familiar adecuado, mejorar la salud física y mental de los chavales, desarrollar entornos que promuevan la autonomía personal y su participación en el diseño de la oferta de ocio del municipio.