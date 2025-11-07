Los vecinos de Llanera ya pueden examinar en Internet el PGO del concejo: estas son las fórmulas y charlas informativas previstas

El Ayuntamiento de Llanera acaba de publicar en la web municipal (www.llanera.es) toda la información relativa a los documentos de Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación y del Catálogo Urbanístico, para su consulta por parte de la ciudadanía. La información se encuentra disponible en el apartado TRAMITACIÓN PGO 2023-2026. Pinchando en ese apartado, se accede a todos los documentos relativos a la Aprobación Inicial de ambas tramitaciones: el Acuerdo de Pleno de 15 de octubre de 2025, el Resumen ejecutivo, el Plan General de Ordenación DAI y Estudio Ambiental Estratégico.

Del mismo modo, la Oficina Técnica Municipal también ha abierto el periodo de solicitud de cita presencial para que los ciudadanos que lo deseen, puedan resolver presencialmente cualquier duda o cuestión relativa tanto al PGO como al Catálogo. Accediendo a ese mismo apartado (TRAMITACIÓN PGO 2023-2026), el ciudadano que lo desee ya puede solicitar cita previa para atención presencial del 18 noviembre al 23 de enero, en las dependencias de la Oficina Técnica Municipal (Av. Prudencio González, 61 - Posada de Llanera). Los horarios habilitados son los lunes y viernes en horario de 12:00 a 14:00 horas, los miércoles en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas y los martes y jueves en horarios de 9:00 a 11:00 horas. Los horarios de consulta estarán asistidos por personal técnico municipal y es imprescindible solicitar cita previa.

Paralelamente a este periodo de información pública, el Ayuntamiento también ha programado la celebración de charlas informativas en distintas parroquias del concejo: El viernes 14 de noviembre a las 12:00 horas en la Casa de Cultura de Lugo, el miércoles 19 de noviembre a las 19:30 horas en la Casa de Cultura de Posada, el viernes 5 de diciembre a las 12:00 horas en el Centro social de San Cucao, el viernes 12 de diciembre a las 12:00 horas en el Centro social de Santa Cruz, el miércoles 17 de diciembre a las 19:30 horas en el Centro social de Ferroñes, el miércoles 7 de enero a las 19:30 horas en el Centro social de Villabona y el miércoles 14 de enero a las 19:30 horas en el Centro social de Pruvia.

El periodo de información pública se iniciará al día siguiente de la publicación del correspondiente anuncio en el BOPA, que está prevista el lunes 17 de noviembre. A partir de ese día y durante un periodo de 45 días hábiles, los ciudadanos interesados podrán consultar presencialmente la documentación del PGO y el Catálogo urbanístico en las dependencias de la Oficina Técnica Municipal así como a través de la web municipal.

El Pleno municipal dio el visto bueno a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación y del Catálogo Urbanístico el mes pasado. La concejala de urbanismo, Pilar Fernández, recordaba entonces que una vez superado este trámite, se llevará a Pleno el documento de aprobación provisional. "Los plazos previstos para la tramitación urbanística y ambiental de los documentos hasta la aprobación provisional nos sitúan en un plazo aproximado de un año. Hasta ahí llegaría la competencia municipal. La aprobación definitiva depende del Principado de Asturias", matizó.