La infancia, protagonista en Llanera: este es el programa de actividades para el día 15 en Posada

Los niños tomarán la voz el próximo día 15 en Llanera. El Ayuntamiento, a través de la concejalía de infancia, celebra el Día Universal de los Derechos de la Infancia (DUDI) con una cita en la que pequeños y adolescentes podrán tomar conciencia de cuáles son sus derechos a través de diferentes juegos y actividades. Las actividades, gratuitas, se celebrarán en el polideportivo municipal de Posada, de 17. 00 a 19 horas.

La jornada “Rincones de nuestros derechos” se convierte desde el año 2017 en Llanera en un escaparate de los derechos de la infancia, en el que se crean espacios denominados "rincones" donde los niños y jóvenes van descubriendo cuáles son los derechos que les amparan en diferentes ámbitos a través del juego y el aprendizaje.

La pista del polideportivo de Posada albergará diferentes espacios: el rincón del derecho al juego, con una ludoteca para niños a partir de un año e hinchables para niños de 5 a 12 años; un rincón de derecho a la vivienda en el que se celebrará un taller con los niños o el rincón del derecho a la salud y los servicios sanitarios, con un taller de primeros auxilios y RCP impartido por Protección Civil Llanera.

Fiesta grande para los más jóvenes de Llanera: así fue el DUDI 2023 / A. Ll.

También habrá un rincón del derecho a la alimentación con un taller de cocina en colaboración con una cadena de supermercados, un espacio dedicado a la libertad de expresión para poner en práctica el taller "Nos expresamos con alegría", un rincón del derecho a la igualdad en el que se impartirá el taller "Personas y familias iguales, en derechos y obligaciones" con la colaboración de la Asociación Xuntes y Diverses o el espacio dedicado a la identidad, con una actividad que se ha denominado "El árbol de mi historia".

El derecho a la integración y protección a los niños con diversidad funcional correrá a cargo de la entidad "Llanera sin Barreras", que impartirá un taller de sensibilización entre los más pequeños, y también se organizará el taller "Derecho a la participación en la vida municipal", dirigido por integrantes de los Grupos de Participación Infantil y Adolescentes del Concejo de Llanera.

Asimismo está prevista la actividad interactiva "Enciende tus derechos" en el rincón del derecho a la información y las nuevas tecnologías, y se instalará un piano interactivo gigante para concienciar a los niños sobre el derecho a la cultura.

Todos los talleres son gratuitos y no necesitan inscripción previa. La Jornada terminará a las siete de la tarde de la forma más dulce posible, con una degustación de chocolate con churros para todos los asistentes.

El DUDI se ha convertido en una de las citas más exitosas del calendario de actividades municipales. La idea surgió en 2017 del Grupo de Participación Infantil y Adolescente, Mozucos por Derecho, y desde entonces ha ido creciendo en actividades y público. Y se espera que esta nueva edición sea todo un éxito de asistencia.