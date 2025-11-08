De Llanera, a todo el planeta: esta es la empresa del Parque Tecnológico seleccionada como una de las mejores iniciativas sociales del mundo

La empresa asturiana Agrolinera, con sede en el Parque Tecnológico de Llanera, ha sido seleccionada entre las 15 mejores iniciativas sociales del mundo para participar en el Programa de Aceleración EDP Hope Fund 2025, una iniciativa diseñada para apoyar a emprendedores sociales y que tiene como objetivo ayudar a financiarlos para garantizar una transición energética justa e inclusiva gracias a sus proyectos.

Su proyecto de digitalización de la recogida de residuos ganaderos para transformarlos en energía renovable "refuerza la resiliencia rural y la acción climática", destacan los encargados de la elección, de manera que Agrolinera se codeará en breve con emprendedores de Europa, Latinoamérica, África y Asia que aspiran a escalar sus proyectos y darles una dimensión global.

Agrolinera fue fundada por los salenses Verónica Menéndez y Juan Gutiérrez, con el objetivo de que los queseros de la zona de los Picos de Europa puedan depositar el suero resultante de la elaboración en un contenedor con un sistema de mangueras con una capacidad de 14.000 litros para una recogida cada cinco días, pero la idea es que se pueda adaptar para recogidas diarias, de manera que siempre esté operativo para los queseros. Además, está dotado con sensores que permiten monitorizaren cada momento el estado del contenedor y su utilización.

La empresa plantea dar una segunda vida al suero, transformándolo en energía a través de una planta de biometano. En un futuro, confían en que se pueda revalorizar este residuo a través de otras vías, como por ejemplo su transformación en piensos para alimentar al ganado, y ya están trabajando en ello.

De forma paralela, tienen en marcha un proyecto piloto en una láctea de Galicia a través de una empresa gestora de residuos para recoger los purines de la explotación, al igual que sucede con los sueros, para controlar el proceso en origen y acercar las soluciones que brinda la tecnología y que hace poco eran “impensables” a entornos a los que hasta ahora no se habían aplicado.