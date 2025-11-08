Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP de Llanera exige al gobierno local una bajada de impuestos: "debemos evitar el castigo fiscal a los vecinos"

Silverio Argüelles afea a la alcaldesa que "haya aplicado el tasazo de la basura sin rechistar"

Silverio Argüelles

Silverio Argüelles / Luisma Murias

Luján Palacios

Luján Palacios

Posada de Llanera

El Partido Popular de Llanera denuncia la subida de un cien por ciento en el recibo de la tasa de basura que ha aprobado el gobierno municipal que ahora lidera la socialista Eva María Pérez. El conocido como "tasazo" de la basura impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, "ya afecta a los llanerenses sin que el Ayuntamiento se haya preocupado por aplicar medidas de alivio para que familias y negocios puedan hacer frente a todos los impuestos que tienen que pagar sin que estos les suponga dificultades económicas", clama el presidente y portavoz del PP local, Silverio Argüelles. El mayor problema, a su juicio, es que "el PSOE de Llanera ha decidido aplicar esta norma sin rechistar, provocando un incremento del cien por ciento en el recibo de la recogida de basuras y demostrando su falta de compromiso con los vecinos". "Ha quedado claro de cuál es la prioridad para el gobierno municipal de Llanera: aceptar todo lo que venga de Madrid u ordene Barbón, aunque con ello se castigue a los llanerenses", alerta el PP.

Argüelles destaca que el incremento en la tasa de basuras también afecta "muy negativamente" a la competitividad de Llanera, como municipio atractivo "no solo para la llegada de nuevos residentes, sino también para la inversión y las empresas ya en activo·. De hecho, tras la subida de la tasa de la basura impuesta por Pedro Sánchez, "en Llanera los particulares han pasado de pagar 62 euros al año a 124, una subida del doble", recuerda.

El PP denuncica que, según los últimos datos publicados por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), "Llanera se sitúa entre los municipios asturianos con menor atractivo fiscal, es decir, con las políticas actuales el concejo no logra mantener un equilibrio entre unos tipos impositivos suficientemente bajos para ser atractivo para la inversión y, al mismo tiempo, generar los ingresos adecuados para mantener los servicios públicos", recalca Silverio Argüelles.

