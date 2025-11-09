Un equipo de voluntarios limpia un tramo del río Zalandrón en Posada de Llanera y el resultado es sorprendente: una rueda, un tendal y hasta un colchón
La actividad fue propuesta por el IES de la localidad para concienciar a los más jóvenes de la necesidad de conservar el entorno
Latas de bebida, botellas, plásticos ganaderos, una rueda, un tendal, hierros, pelotas, un cono de plástico y hasta un colchón enterrado, tanto que no se pudo sacar a mano. Un equipo de voluntarios llevó a cabo en la mañana de este domingo una exhaustiva limpieza del río Zalandrón a su paso por la capital de Llanera, Posada, para concienciar sobre la necesidad de cuidar el entorno, en una propuesta que surgió del IES de la localidad y de un grupo de padres.
La idea fue trasladada a Cogersa a través del Ayuntamiento, y este domingo se organizó un pequeño batallón de voluntarios dispuesto a repasar palmo a palmo el cauce en su zona más próxima a la iglesia parroquial, bajo el puente de la carretera y junto a la parcela que se ha habilitado como aparcamiento público. "Es precisamente en los estacionamientos donde la gente es más descuidada y se deposita más cantidad de residuos", lamenta la directora del centro, Sonia García.
Ha sido posible gracias a ella, junto con un grupo de padres que llevan tiempo trabajando en asuntos de cuidado medioambiental, que se haya organizado una "patrulla" de reconocimento. Pertrechados con botas de goma, bolsas y guantes cedios por Cogersa, varios alumnos del centro y el resto de voluntarios se aplicaron durante toda la mañana en la recogida de basura, con algunas piezas de grandes dimensiones y con mucho cuidado en la clasificación de los restos. "Hay mucha más basura de lo que parece porque está enterrada bajo el barro", apunta García. De hecho, para sacar el colchón será necesario atarlo a un vehículo para que tire de él.
Una acción con conciencia, para liberar los espacios naturales de deshechos y para que el río pueda brillar con su belleza natural.
- La cantante asturiana que ficha por una orquesta gallega: así es la joven de Llanera que se integra en el circuito de verbenas de la comunidad vecina
- El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
- La suerte llega al centro de Asturias con el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
- A la venta la casona de los Díaz Campomanes en Llanera: este es el precio de la histórica propiedad de La Ponte, en Cayés
- La fiesta más rosa está en Llanera: Grupo Beatriz celebra el mayor festival hasta la fecha con artistas y DJs invitados, comida y photocall
- El tirón de Llanera, que sigue subiendo en población y gana 256 vecinos en lo que va de año: estos son los pueblos que más crecen
- La Lotería Nacional deja más de 300.000 euros en Llanera: 'Es una gran satisfacción poder ayudar a los vecinos
- Llanera afronta el mayor reto urbanístico de la última década', subraya la concejala Pilar Fernández sobre el PGO