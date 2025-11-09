El grupo de teatro de Llanera sube el telón con gran éxito: así han debutado en el espacio escénico Plaza de la Habana
El "Cuadro Artístico Tercer Acto" debuta en Posada con "Los afanes del veraneo", de Carlo Goldoni
El grupo de teatro llanerense "Cuadro Artístico Tercer Acto" debutó en la noche de este sábado y lo hizo a lo grande: con lleno de público para presenciar la obra clásica "Los afanes del veraneo" de Carlo Goldoni. Un drama satírico estrenado en 1761 y adaptado a la actualidad con una ingente labor para "dar cabida a todos los actores".
Desde su creación el grupo ha ido sumando gente: "En la actualidad somos once actores, y hemos revisado la obra para que salgan a escena diez, para que el máximo posible pueda debutar porque estamos llenos de ilusión", señalaba Claudio César Cabañes, director escénico del "Cuadro Artístico Tercer Acto", en la presentación del estreno absoluto del conjunto.
Empiezan con un clásico que de hecho es la primera obra de una trilogía, pero "no sabemos si haremos las demás porque no queremos encasillarnos; desde el principio hemos tenido claro que no queremos hacer siempre lo mismo sino ir probando diferentes géneros", explica el presidente, Alfredo Vallina.
Con el éxito de este sábado, prometen seguir ensayando llenos de ilusión y con el objetivo de representar la obra en cuantos más escenarios, mejor.
