Llanera mejora la eficiencia en el alumbrado de los pueblos: estas son las actuaciones recién finalizadas

El Ayuntamiento de Llanera acaba de concluir las obras correspondientes al proyecto mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en las poblaciones de Tabladiello y Pontón, en la parroquia de Villardeveyo. La actuación, que ha supuesto una inversión de 46.585 euros, se ha llevado a cabo a través de una subvención de COGERSA, para la realización de inversiones en infraestructuras y equipamientos que mejoren las condiciones de vida de los vecinos de la parroquia.

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, ha visitado la zona acompañada por el concejal de participación y seguridad, Nicolás Fernández, y ha insistido en que “estas iniciativas no solo mejoran la calidad del alumbrado, sino que también contribuyen a la reducción de los consumos y las emisiones”. El proyecto ha consistido en la sustitución de las luminarias existentes por otras de tecnología LED, que aportan mayor rendimiento e implican un mantenimiento más bajo. “Con este sistema se logra una reducción significativa de los consumos eléctricos y una mejora en la uniformidad del alumbrado”, incide la alcaldesa.

Las antiguas luminarias de tipo cazolera sobre columna de hormigón o madera, han sido sustituidas por luminarias cerradas en fundición de aluminio con equipo electrónico incorporado, protección contra sobretensiones y regulación integrada de doble nivel de flujo sin línea de mando.

En la nueva instalación se ha tenido en cuenta la mayor uniformidad de los elementos utilizados, para facilitar el propio mantenimiento de la misma. En total se han sustituido 56 luminarias en Tabladiello, 42 en un centro de mando y 14 en otro, y 5 en El Pontón.

Otra de las medidas aplicadas en la ejecución del proyecto ha sido la colocación de nuevos cuadros de mando y la incorporación de un sistema de telegestión centralizada en cada uno de los centros de mando que faciliten información sobre consumos, funcionamiento y programación de la instalación, permitiendo automatizar, monitorizar y controlar un flujo bidireccional de la información.

Para la alcaldesa, con estas actuaciones “avanzamos de manera firme en la modernización del sistema de alumbrado público. Este proyecto no solo mejora la imagen y la seguridad, sino que además representa un paso importante hacia la eficiencia energética, la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos públicos”. En este sentido, insistió en que el compromiso del equipo de gobierno es seguir instalando luminarias de tecnología LED, más modernas y eficientes, en aquellas poblaciones del concejo donde aún existen luminarias antiguas. La última actuación municipal en este ámbito fue la renovación de alumbrado público en Castiello, en la parroquia de Lugo. Un proyecto de 45.375 euros de inversión, que fue financiado al 75% con una subvención Leader.