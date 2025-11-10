El Tai-Jitsu llena Llanera: esta ha sido la competición celebrada el fin de semana en Lugo

El polideportivo José Martínez Botón albergó este fin de semana la XVIII edición del Trofeo Ayuntamiento de Llanera de Goshin Shobu de Tai-Jitsu, reuniendo a más de 60 participantes de los mejores clubes de Asturias: Tai-Jitsu Llanera, Tai-Jitsu Gijón, Tai-Jitsu Asturias y V-Sport. Este torneo, organizado por el Club Tai-Jitsu Llanera, es el primero que se celebra después del parón veraniego y sirve de anticipo y como preparación del próximo campeonato internacional, que se va a celebrar en Francia.

De forma paralela también se disputó el Campeonato Asturiano e Interautonómico de Kung Fu, lo que pone de relieve cómo Llanera se está convirtiendo en un concejo de referencia para las artes marciales, y como novedad, antes de las finales el Club Patín Llanelux realizó un baile exhibición de patinaje. Durante quince minutos, las integrantes del equipo pusieron en pie al público para bailar al ritmo de sus coreografías.

El torneo estuvo marcado por combates muy igualados y de mucha calidad, demostrando el gran nivel de Tai-Jitsu que hay en Asturias. Los asistentes disfrutaron de múltiples técnicas de todo tipo: atemis, luxaciones, proyecciones y estrangulaciones a cargo de participantes que son medallistas nacionales y van a formar parte de la selección española en los próximos campeonatos.

El Club Tai-Jitsu Llanera se alzó con el primer puesto en el medallero, con la presencia del concejal de deportes, José Antonio González, y de la alcaldesa, Eva María Pérez, así como de Jesús Penas, director técnico, en representación de la Federación Asturiana de Kárate y disciplinas asociadas.

En benjamín los primeros clasificados fueron Mael Vidal Prado (Tai-Jitsu Llanera), Mara García Varela (Tai-Jitsu Llanera), Alicia Fernández Murias (Tai-Jitsu Llanera) y Elena Jiménez Orlak (Tai-Jitsu Llanera)

En alevín, Enzo López Díaz (Tai-Jitsu Llanera), Jaime Peláez Sánchez (Tai-Jitsu Llanera), Luna Fernández Artime (Tai-Jitsu Llanera) y Mencía Fuente Blanco (Tai-Jitsu Llanera), y en categoría infantil, Nicolás Peláez Sánchez (Tai-Jitsu Llanera), Valeria Vidal Prado (Tai-Jitsu Llanera), Sara Fernández Aguirre (Tai-Jitsu Asturias) y Luca Busto Pérez (Tai-Jitsu Llanera).

En juvenil (< 40 kg) triunfaron Sara Argüelles Barriales (Tai-Jitsu Gijón) y Andrea Marcos Hernández (V-Sport), mientras que en juvenil (< 50 kg) lo hicieron Noa López Díaz (Tai-Jitsu Llanera) y Claudia Solís Miguel (Tai-Jitsu Llanera).

En más de 50 kilos los primeros clasificados fueron Valeria Fuente Blanco (Tai-Jitsu Llanera), Aarón Merlo Borges (Tai-Jitsu Gijón) y Yago González García (Tai-Jitsu Llanera) En cadetes de menos de 60 kilos ganadron David García Rueda (Tai-Jitsu Gijón) y Nora Fernández Méndez (Tai-Jitsu Asturias) y en junior-senior de menos de 70 kilos lo hicieron Alba Argüelles Barriales (Tai-Jitsu Gijón), Valle Hernández Pecci (Tai-Jitsu Gijón), María Díaz García (Tai-Jitsu Llanera) y Sinaida Teijeiro Cuervo (Tai-Jitsu Llanera).

En junior-senior de menos de 80 kilos los ganadores fueron Ignacio Juanco Domínguez (Tai-Jitsu Llanera), Francisco Javier Lorenzo Álvarez (Tai-Jitsu Llanera) y Julio Jiménez Delgado (Tai-Jitsu Llanera) y en más de 80 kilos, Sigfrido Cecchini Arias (Tai-Jitsu Llanera) e Hipólito Menas Aguilar (V-Sport).