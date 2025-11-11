La farmacéutica Medichem ultima las obras de su nave en Llanera: esta es la previsión de apertura

La multinacional catalana Medichem está a punto de finalizar los trabajos para poner en marcha su gran inversión en el Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera: una planta especializada en el llenado aséptico de viales, bolsas y jeringas precargadas, ajustando al producción a los más altos estándares de calidad y seguridad que supone una inversión global de 1,6 millones de euros.

Las obras de remodelación de la nave utilizada anteriormente por la compañía farmacéutica asturiana Tecsolpar están ya prácticamente finalizadas, y sólo faltarían los últimos remates en la planta de producción. La remodelación total de las instalaciones ha supuesto la inversión de casi dos millones de euros y la fecha dada para iniciar la actividad es a finales de este año, si todo marcha según lo previsto.

La presentación del proyecto en Asturias el año pasado / Miki López / MIKI LOPEZ

El nuevo equipamiento servirá como planta de fabricación de productos inyectables estériles, y las dotaciones e infraestructura para la fabricación y otros procesos harán que el global de la inversión ascienda unos 16 millones de euros, según anunció en el año 2024 la propia compañía durante la presentación del proyecto para su instalación en Asturias.

La firma tendrá en el Parque Tecnológico llanerense tres líneas de producción. Una línea piloto de "llenado de viales y jeringas", una "industrial de viales" para el "llenado aséptico de líquidos en viales con esterilización terminal opcional" y una "línea industrial de bolsas", para el "llenado aséptico de líquidos en bolsas con esterilización terminal opcional".

Y paralelamente al avance de los trabajos materiales, la compañía ya ha competado el FAT (Factory Acceptance Test) para las máquinas de llenado y acabado dedicadas a viales, bolsas y jeringas precargadas. Estas pruebas son cruciales para garantizar que todo el equipo funcione correctamente antes del envío y la instalación. Y también se han realizado las pruebas para el autoclave, el liofilizador y los sistemas de tratamiento de agua, marcando la fase final de este proceso. En principio se había anunciado la creación de 30 puestos de trabajo, en la que será la cuarta facyoría de un grupo con casi medio millar de empleados.

