Llanera y Valencia, unidas por los libros: esta es la singular iniciativa del instituto local

Hace justo un año, la librería valenciana "Somins de Paper" nadaba entre barro y agua, con el material echado a perder y en medio de un caos generalizado tras el paso devastador de la Dana por la localidad de Benetúser. En aquellos días de tristeza, los almunos del IES de Llanera llevaron un poco de luz al negocio, regido por Ana Sanmartín, en medio de una conmoción que salpicó a toda España. Lo hicieron a través de una videoconferencia que han repetido este martes, y en circunstancias mucho más favorables.

Hace un año, los chavales conocieron de primera mano cómo el agua estuvo a punto de llevarse la vida de Ana, cómo la necesidad inmediata era poder tener productos de limpieza para empezar a recomponerse y cómo la ayuda entre vecinos fue la clave para salir adelante. En el acto de este martes, el barro dejó paso a las estanterías llenas de volúmenes, ya libres de suciedad y fregonas, con un espacio remodelado que invita a compartir letras de esperanza. "Hemos trabajado mucho pero ha merecido la pena", señalaba la librera en el encuentro, propiciado por Raquel Friera, coordinadora de la biblioteca del instituto llanerense, para establecer una especie de hermanamiento con el estabecimiento.

La actividad presencial ha vuelto poco a poco con ilusión, y también con la huella de los que echaron una mano. Como por ejemplo, con un mural decorativo que luce en una de las paredes del establecimiento, pintado por "artistas de la zona para agradecer a todos los que nos echaron una mano", destacó Sanmartín. También relató, con motivo de la celebración del día de las Librerías, cómo ha vuelto la (bendita) rutina a su tienda: "recibir la mercancía por la mañana, desembalar, colocar y hacer nuevos pedidos", enumeró.

Los chavales de Llanera le confiaron sus gustos lectores para pedir recomendaciones, y el centro hará un encargo al establecimiento para poner en marcha una sección de cómic en la biblioteca escolar. Los jóvenes del instituto llanerense leen sobre todo fantasía, cómic, misterio, ciencia ficción y acción, y Ana Sanmartín les enumeró algunas de las últimas novedades para satisfacer sus inquietudes.

Como por ejemplo "Los Cruzanoches", "Galleta", que es la historia de un chaval con discapacidad auditiva y con el súper poder de escuchar los sentimientos de los demás; "Ecotopías", un cómic sobre un mundo sostenible; "Lo sabes aunque no te lo he dicho", sobre las nuevas formas de comunicación entre los jóvenes; "Operación amanecer", un cómic de vampiros macarras, o "Dana", una colección de relatos de los alumnos de Catarroja sobre cómo les afectó a ellos el desastre de hace un año.

Y para demostrar que las letras, más que nunca, también tienen un poder salvador.