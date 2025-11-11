Más de medio millón de euros en caminos y saneamientos en Llanera: estas son las inversiones previstas en el municipio

El Ayuntamiento de Llanera acaba de sacar a licitación un contrato de mejora de infraestructuras por valor de 583.573 euros, dividido en dos lotes. El primero, tiene por objeto la ejecución de las obras definidas en el "Proyecto de acondicionamiento del camino de Las Cabañas y del Aguilón", en Silvota (Lugo), cuyo presupuesto asciende a 298.086 euros; y un segundo lote, en el que se define la ejecución de la Fase IV del saneamiento de Fonciello (Lugo), por importe de 285.487euros.

Como se detalla en el pliego de la licitación, el proyecto de acondicionamiento de los caminos incluye el saneo y la pavimentación de los mismos, ya que se trata de dos viales muy deteriorados, que, incluso, en algún tramo, carecen de pavimento. Además, también se proyecta la colocación de señales, tanto verticales como horizontales, para mejorar la seguridad vial de la zona.

En lo que respecta a Fonciello, la ejecución de esta cuarta fase permitiría finalizar un proyecto de saneamiento iniciado en 2020. Para dotar a esta población de una red completa de saneamiento se planteó la ejecución del sistema por fases. La primera, ejecutada en el año 2020 con una inversión de 154.500 euros, permitió sanear el área limitada por el polígono de Silvota y la autopista "Y", beneficiando a unas 25 viviendas aproximadamente. La segunda fase, con un presupuesto de 165.000 euros, afectó al área comprendida entre la autopista y la carretera LL-4, y permitió dar servicio a 36 viviendas. La tercera, concluida en 2023, se centró en un área comprendida entre la carretera LL-4 y la AS-28, y permitió conectar a la red de saneamiento a unas 20 viviendas más de la zona que carecían del servicio. La cuarta y última fase, que se desarrollará el próximo año, conllevará la conexión de 10 viviendas situadas en las inmediaciones del centro comercial Leroy Merlín y de la carretera LL-4, a la red ya proyectada en la fase II.

Estas actuaciones que se encuentran en fase de licitación, corresponden a obras incluidas en el proyecto de inversiones con cargo al remanente de tesorería, que el equipo de gobierno tiene previsto acometer a lo largo del próximo año. “Inyectamos más de tres millones de euros al presupuesto municipal para poner en marcha un paquete de inversiones que vienen a complementar el proyecto de presupuesto municipal”, explica la alcaldesa, Eva María Pérez.

Una parte importante de esos proyectos que se van a ejecutar con cargo al remanente, serán actuaciones en materia de saneamiento y reparación de caminos. "Mejorar la calidad de vida de los vecinos implica invertir en infraestructuras y servicios que son clave para el día a día, como el saneamiento y los caminos públicos”, destaca Eva María Pérez. Así, al saneamiento de Fonciello fase IV y el acondicionamiento de Las Cabañas y del Aguilón, se sumará un proyecto de acondicionamiento de caminos en Ferroñes dotado con 282.761 euros, y otro para reparar varios viales en Villayo con un presupuesto de 148.011 euros. Además, también se contempla llevar a cabo la ampliación de la tubería de abastecimiento de agua de Villardeveyo, con 124.113 euros de inversión, y la mejora de drenaje en el camino de Castiello 119 a AS-374, Posada–La Campana, con 39.051 euros de presupuesto. “Hay un plan de trabajo bien definido, con muchos proyectos importantes para Llanera que se van a poner en marcha en los próximos meses, y que demuestran nuestro compromiso con este concejo y con la mejora de los servicios públicos”, concluye la alcaldesa.