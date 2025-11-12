Si buscas empleo en Llanera, aquí hay una oportunidad: estas son las ofertas lanzadas por el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Llanera, a través de la concejalía de Desarrollo Económico y Empresarial, acaba de abrir la convocatoria de tres procesos selectivos en materia de empleo con un total de 16 puestos de trabajo correspondientes a diferentes procesos.

Así, se ofertan contratos formativos para la adquisición de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios. Se convocan dos plazas de monitor deportivo y están dirigidas a menores de 30 años a la fecha de inicio del contrato, inscritas como beneficiarias en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y como demandantes de empleo no ocupadas en cualquier oficina del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. El contrato tendrá una duración de un año y deberán estar incorporados antes de finalizar 2025. El plazo de presentación de solicitudes concluye el 20 de noviembre.

Dentro del plan de Empleo del Sepepa, en marcho de los itinerarios integrados de activación en el ámbito local, se convocan otras 8 plazas: 2 administrativos, 1 técnico en bienestar social, 1 oficial pintor, 1 peón y 3 operarios. Las 3 plazas de operarios están dirigidas a perceptores del salario social y el Ingreso mínimo vital. Las plazas de administrativos, técnico en bienestar social, oficial pintor y peón, están dirigidas a mayores de 45 años. El plazo de presentación de solicitudes termina el 18 de noviembre.

Estas dos convocatorias están financiadas por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y el Fondo Social Europeo.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Llanera ha lanzado dentro de su plan local de empleo, con financiación íntegramente municipal, una oferta de empleo para la confección de 6 bolsas de trabajo integradas por personas desempleadas para trabajar como: operario de servicios múltiples, técnico en turismo, técnico de archivo, monitor deportivo, topógrafo y técnico para el departamento de infraestructuras y proyectos, a emplear por periodos de 12 meses como máximo, atendiendo a la necesidad del servicio. No podrán participar, atendiendo al informe de no duplicidad emitido por el Sepepa, Personas en situación de exclusión social ni parados de larga duración.

Las bolsas de empleo estarán vigentes hasta la próxima convocatoria de Plan Local de Empleo. Se realizarán los llamamientos según necesidad del servicio y atendiendo al orden de las personas candidatas según puntuación en la misma, y se llevará a cabo el nombramiento como funcionario interino por un periodo máximo de doce meses, según la necesidad del servicio, para cada uno de los puestos ofertados. El plazo de presentación de solicitudes termina el 18 de noviembre.

Toda la información que rige las tres convocatorias ya está disponible en la sede electrónica de la web municipal: www.llanera.es, en el apartado de empleo municipal. Para cualquier consulta acerca de alguna de las convocatorias, los interesados pueden enviar un email a: labora@llanera.es