El cohousing de Llanera quiere "sumar a la vida social y cultural" del concejo y ofrece sus instalaciones para actividades de asociaciones o talleres y cursos

El cohousing de Llanera está a punto de abrir sus puertas para que se instalen las familias cooperativistas y quienes forman parte de este proyecto de vivienda colaborativa tienen intención de estar muy integrados en la vida del municipio, aportando a la comunidad del concejo en el que vivirán y compartiendo incluso instalaciones para fines sociales o actividades de carácter público. Así quedó de manifiesto durante el encuentro que dos de sus representantes mantuvieron con la alcaldesa llanerense, Eva María Pérez, y en el que participaron también los concejales de Participación Ciudadana, Nicolás Fernández, y la edil de Bienestar Social y Educación, Montse Alonso.

“Sin duda, el proyecto de Axuntase será un activo muy interesante que vendrá a sumar a la vida social y cultural de Llanera, y estamos encantados de que un proyecto novedoso y pionero en Asturias tenga su sede en nuestro concejo”, destacó la regidora. Se trata de un planteamiento que también comparten los cooperativistas, que subrayaron su interés en ser parte de la vida social y cultural del concejo, tanto colaborando con el propio Ayuntamiento como con el tejido asociativo del municipio.

Sala polivalente o coworking

El colectivo, representado en el encuentro por Juan Bógalo, miembro del Consejo Rector, y Cristina López, cooperativista, ofreció incluso la posibilidad de que algunas de las instalaciones del cohousing, como el coworking o la sala polivalente, puedan ser utilizadas por asociaciones del concejo o para impartir cursos y talleres. La alcaldesa ha reiterado el compromiso municipal de mantener un contacto permanente con la cooperativa para "poder establecer acciones colaborativas conjuntas que beneficien no solo a los cooperativistas, sino a todo el tejido social de Llanera"

La posibilidad de considerar a la cooperativa como de especial interés o utilidad municipal, y el impulso a la comunidad energética que promueven desde Axuntase como modelo de autoconsumo energético más limpio, más eficiente y más barato, fueron otras de las cuestiones abordadas durante el encuentro.

Convivencia intergeneracional

La comunidad estará compuesta por 36 unidades familiares con más de 1.000 metros cuadrados de espacios comunes en un terreno de cerca de 10.000 metros cuadrados en la localidad de Caraviés. Se trata de la primera iniciativa de este tipo que comenzará a funcionar en Asturias, un sistema pionero de vivienda y de convivencia, intergeneracional, pues contará con unidades familiares de distinta tipología y edades.

La viviendas son también de diversas características: unas de dos habitaciones, salón y cocina, y otras de tres habitaciones, salón comedor y terraza en algunas de ellas. El colectivo invitó a alcaldesa de Llanera a visitar el complejo una vez que está punto de echar a andar para que conozca cómo han quedado las casas y el resto de zonas comunes de las que se podrá disfrutar en el cohousing de Caraviés.