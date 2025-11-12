Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El nuevo Plan General de Ordenación de Llanera sale de ruta: estas son las fechas y parroquias donde hay sesiones informativas en noviembre, diciembre y enero

El Ayuntamiento programa siete charlas en diversas zonas del municipio para explicar los cambios y oportunidades del futuro planeamiento

Edificio del Ayuntamiento de Llanera, en Posada de Llanera, en una imagen de archivo.

Edificio del Ayuntamiento de Llanera, en Posada de Llanera, en una imagen de archivo. / P. T.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Posada de Llanera

"Apúntate al Plan" es el título del ciclo de charlas informativas sobre el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) y el Catálogo Urbanístico de Llanera que comienzan esta semana y que se irán celebrando a lo largo de este mes y de los dos próximos en distintos puntos del municipio.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento quiere dar a conocer los principales cambios y oportunidades que plantea el documento que regirá el desarrollo del concejo en los próximos años.

Itinerario por las parroquias

La primera de las charlas tiene lugar este viernes en Lugo y la última será el miércoles 14 en Pruvia. Lo que sigue es el detalle de días, horarios y lugar de todas las que se han programado:

Viernes 14 de noviembre a las 12.00 horas. Casa de Cultura Lugo

Miércoles 19 de noviembre a las 19.30 horas. Casa de Cultura Posada

Viernes 5 de diciembre a las 12.00 horas. Centro social de San Cucao

Viernes 12 de diciembre a las 12.00 horas. Centro social de Santa Cruz

Miércoles 17 de diciembre a las 19.30 horas. Centro social de Ferroñes

Miércoles 7 de enero a las 19.30 horas. Centro social de Villabona

Miércoles 14 de enero a las 19.30 horas. Centro social de Pruvia

TEMAS

