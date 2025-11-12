El nuevo Plan General de Ordenación de Llanera sale de ruta: estas son las fechas y parroquias donde hay sesiones informativas en noviembre, diciembre y enero

"Apúntate al Plan" es el título del ciclo de charlas informativas sobre el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) y el Catálogo Urbanístico de Llanera que comienzan esta semana y que se irán celebrando a lo largo de este mes y de los dos próximos en distintos puntos del municipio.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento quiere dar a conocer los principales cambios y oportunidades que plantea el documento que regirá el desarrollo del concejo en los próximos años.

Itinerario por las parroquias

La primera de las charlas tiene lugar este viernes en Lugo y la última será el miércoles 14 en Pruvia. Lo que sigue es el detalle de días, horarios y lugar de todas las que se han programado:

Viernes 14 de noviembre a las 12.00 horas. Casa de Cultura Lugo

Miércoles 19 de noviembre a las 19.30 horas. Casa de Cultura Posada

Viernes 5 de diciembre a las 12.00 horas. Centro social de San Cucao

Viernes 12 de diciembre a las 12.00 horas. Centro social de Santa Cruz

Miércoles 17 de diciembre a las 19.30 horas. Centro social de Ferroñes

Miércoles 7 de enero a las 19.30 horas. Centro social de Villabona

Miércoles 14 de enero a las 19.30 horas. Centro social de Pruvia