El nuevo Plan General de Ordenación de Llanera sale de ruta: estas son las fechas y parroquias donde hay sesiones informativas en noviembre, diciembre y enero
El Ayuntamiento programa siete charlas en diversas zonas del municipio para explicar los cambios y oportunidades del futuro planeamiento
"Apúntate al Plan" es el título del ciclo de charlas informativas sobre el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) y el Catálogo Urbanístico de Llanera que comienzan esta semana y que se irán celebrando a lo largo de este mes y de los dos próximos en distintos puntos del municipio.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento quiere dar a conocer los principales cambios y oportunidades que plantea el documento que regirá el desarrollo del concejo en los próximos años.
Itinerario por las parroquias
La primera de las charlas tiene lugar este viernes en Lugo y la última será el miércoles 14 en Pruvia. Lo que sigue es el detalle de días, horarios y lugar de todas las que se han programado:
Viernes 14 de noviembre a las 12.00 horas. Casa de Cultura Lugo
Miércoles 19 de noviembre a las 19.30 horas. Casa de Cultura Posada
Viernes 5 de diciembre a las 12.00 horas. Centro social de San Cucao
Viernes 12 de diciembre a las 12.00 horas. Centro social de Santa Cruz
Miércoles 17 de diciembre a las 19.30 horas. Centro social de Ferroñes
Miércoles 7 de enero a las 19.30 horas. Centro social de Villabona
Miércoles 14 de enero a las 19.30 horas. Centro social de Pruvia
- La cantante asturiana que ficha por una orquesta gallega: así es la joven de Llanera que se integra en el circuito de verbenas de la comunidad vecina
- El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
- La suerte llega al centro de Asturias con el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
- A la venta la casona de los Díaz Campomanes en Llanera: este es el precio de la histórica propiedad de La Ponte, en Cayés
- De Llanera, a todo el planeta: esta es la empresa del Parque Tecnológico seleccionada como una de las mejores iniciativas sociales del mundo
- La fiesta más rosa está en Llanera: Grupo Beatriz celebra el mayor festival hasta la fecha con artistas y DJs invitados, comida y photocall
- La Lotería Nacional deja más de 300.000 euros en Llanera: 'Es una gran satisfacción poder ayudar a los vecinos
- Llanera afronta el mayor reto urbanístico de la última década', subraya la concejala Pilar Fernández sobre el PGO