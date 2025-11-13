Las aulas "50ymás" suman un centenar de alumnos: así han crecido las actividades que Llanera organiza para las personas de más edad

El programa “Aulas Culturales 50ymás”, impulsado por la concejalía de cultura del Ayuntamiento de Llanera, rompe barreras y sigue sumando alumnos y actividades. La iniciativa sociocultural que nació en 2013 se ha consolidado como una de las ofertas que más demanda tiene en el municipio, y este curso se ha llegado a cifras de récord, con 18 grupos y un total de 97 participantes en las distintas actividades y talleres que se ofertan.

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y la concejala de cultura, Montse Alonso, visitaron este jueves dos de las actividades incluidas en el programa, que edición tras edición reúne a vecinos de todas las parroquias del concejo. "Más allá de la formación y el aprendizaje, "50ymás" es un espacio para el encuentro, donde se cultivan vínculos, y se fomenta la autoestima y la participación", destaca la acaldesa, porque además de ser una oferta de talleres, el programa se ha convertido en un lugar donde convergen ideas, se comparten conocimientos y se fomenta la creatividad.

Creatividad

Este año los vecinos mayores de 50 años, han podido elegir tres talleres y actividades de entre una extensísima variedad. Como las propuestas dedicadas a la expresión, creatividad y cultura, que ofrecen alternativas como "Captura la vida, fotomóvil" (para aprender a usar la cámara del móvil y a editar imágenes creativas con apps sencillas), "Creatividad Manual: patchwork y aguja mágica" (desarrolla la paciencia y la destreza), "Crear y recrearse" (taller teatral para contar historias, compartir recuerdos y expresarse con el cuerpo y la palabra), "Concentración e imaginación. Cestería" (pararecuperar técnicas artesanas para crear objetos útiles y decorativos), "Escribir con confianza" (un nuevo taller para mejorar la escritura de forma lúdica y sin faltas), "Laboratorio Cultural" (para reflexionar sobre temas cotidianos y cultura general para mantener la mente despierta y curiosa), "Palabras de raíz", (una nueva actividad de escritura creativa vinculada al cultivo de la tierra, con técnicas de relajación y enfoque estacional), "Prevención de la artritis", con una actividad cerámica que estimula la creatividad y la movilidad de manos y muñecas o "Pensar con el cuerpo, jugar con la mente", que busca mejorar la comunicación, motricidad fina y lenguaje corporal en un espacio de aprendizaje activo.

Actividad física

Los talleres de movimiento, cuerpo y bienestar se centran el "Cuidado personal: flexibilidad y estiramientos", con ejercicios suaves para mantener la movilidad y combatir los efectos del envejecimiento, "¡En Marcha! Formación y rutas de marcha nórdica", con forrmación y rutas guiadas para mejorar postura, resistencia y bienestar físico y mental o "Pequeños cambios, grandes resultados", un curso nuevo sobre salud, alimentación y movilidad con consejos prácticos para el día a día, junto con "Psicomotricidad a través del baile" para educar ritmo, coordinación y lateralidad adaptados a cada grupo, en sesiones dinámicas que combinan música y movimiento.

Uno de los talleres de "50ymás" / L. R.

En el ámbtio de la tecnología se imparte el curso "Despeja tus dudas con el móvil" con el fin de aprender a usar WhatsApp, correo, Bizum, navegar por internet y aprovechar el smartphone sin miedo. Y en cuanto al bienestar emocional, se imparte el taller "Salud emocional", con prácticas para gestionar pensamientos, emociones, hábitos y rutinas que favorecen una vida equilibrada (Lugo).

Las Aulas Culturales "50ymás" son muestra de la intensa vida que mensualmente se desarrolla en un concejo en el que “la oferta cultural de Llanera constituye en sí misma un gran incentivo para visitarnos", destaca la alcaldesa.