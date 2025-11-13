El mejor pote de Asturias puede estar en Llanera (y se elabora en un establecimiento de solera)

Es un plato contundente, de los que entran bien con el frío y que ocasionan peregrinajes hasta los restaurantes de culto que los elaboran con mimo. Como es el caso del restaurante Michem, en la localidad llanerense de Villabona y que aspira a elaborar el mejor pote de Asturias.

El establecimiento es el único de la comarca del Nora que ha conseguido llegar a la final del certamen organizado por Gustatio, y cuyo resultado final se dará a concer el próximodía 24 de noviembre en las jornadas que Turón dedica a este plato. Junto a él hay otros 18 finalistas: La Caleyuca (La Hueria de Urbiés, Mieres) , Casa Belarmino (Langreo), Casa Morán (Collanzo, Aller), Casa Repinaldo (Candás), Centro de Mayores de Turón (Turón), Doña Concha (Oviedo), El Dólar (Oviedo), El Sitiu de Ñarres (Gijón), El Tendejón de Fernando (Las Regueras), Hotel Silken Ciudad Gijón (Gijón), La Cantina de Villalegre (Avilés), La Consistorial (Mieres), La Escollera (San Juan de la Arena), La Gotera de Jorge (Turón), La Taberna TheWhiteBar (Mieres), Posada de Bacus (Mieres), Río Astur (Gijón) y TC28 (Mieres).

El VIII Concurso “Explorando el Pote Perfecto” se celebra con motivo de las Jornadas del Pote de Turón, que suman ya 34 ediciones, asentadas como Fiesta de Interés Turístico Regional. La gran final tendrá lugar el lunes 24 de noviembre, a partir de las 17:00 horas en el Colegio Vega de Guceo, en Turón, con la entrega de premios prevista para las 19:30 horas.

El jurado del concurso estará compuesto por Román Gutiez, de la Sidrería Román de Gijón, vencedor las dos últimas ediciones, además de los cocineros Cristina Rey (La Gitana, Gijón, vencedora los años 2019 y 2020), Marcos Cienfuegos (Bocamina), Ana Fe Fernández (El Cenador del Azul, Mieres), el hostelero Juan Luis González (Casa Belarmino, Manzaneda, Gozón), los profesores de Hostelería Pablo Ramos y Segundo Riesco y el periodista gastronómico David Fernández-Prada. Ellos serán los encargados de probar y valorar todas las propuestas que se presenten a concurso, con el objetivo de establecer la clasificación final y elegir al ganador, además de al segundo y tercer clasificado y el mejor pote de Turón.

Se valorará la estética, el colorido, la disposición de los ingredientes en el plato, además del aroma y el sabor, las sensaciones que se producen en la boca. El jurado tendrá igualmente en cuenta la calidad de la berza y del compango. Unas artes de las que los fogones de Villabona entienden mucho desde hace muchos años.