La alcaldesa de Llanera se pone la camiseta de "Talentos diversos" y destaca el gran trabajo de la fundación para favorecer la inclusión y el aprendizaje

Visita de los jóvenes de la Fundación Talentos Diversos a la alcaldesa de Llanera, Eva Pérez, que los ha recibido en Posada, en la Alcaldía. La entidad está impulsada por miembros del "Equipo mixed Ability" de la Asociación Llanerense de Rugby y busca facilitar "el acceso al empleo de personas con discapacidad mediante formación, asesoramiento y acompañamiento individualizado en su proceso de inserción laboral".

Los jóvenes han tenido la oportunidad de conocer las dependencias municipales de la Casa Consistorial y en el salón de plenos la regidora les ha comentado cómo funciona el Ayuntamiento y cuáles son las funciones propias de su cargo. Por su parte, los chavales se han interesado por cómo se toman las decisiones en pleno y también por los lugares más turísticos del concejo.

Un ejemplo a seguir

Tras la visita, han entregado a la alcaldesa un obsequio, una camiseta con el logo de la Fundación. Eva Pérez destacó “el gran trabajo que desarrolla la entidad para favorecer la inclusión, promover el aprendizaje y poner en valor la diversidad" y que "sin duda son un ejemplo”.

El proyecto nació "de forma transversal al AllRugby, que desde su creación siempre ha apostado por la inclusión, entendida no en un sentido asistencialista y proteccionista, sino como un acompañamiento y apoyo en el aprendizaje", se destaca sobre la entidad.

En la visita al Ayuntamiento también ha estado presente la concejala de Educación y Bienestar Social, Montse Alonso, y varios miembros del equipo que trabaja en la Fundación y con el AllRugby.