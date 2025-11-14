Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Todo listo para la gran fiesta de los niños en Llanera: dos horas de diversión sin pausa y un fin de celebración con chocolatada y churros

Posada acoge este sábado la cita que se ha convertido en una seña de identidad del municipio y su compromiso con los más jóvenes

Imagen de una pasada edición del Día Universal de los Derechos de la Infancia.

Imagen de una pasada edición del Día Universal de los Derechos de la Infancia. / A. Ll.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Posada de Llanera

Llanera dedica este fin de semana a los más jóvenes. En concreto, este sábado, día 15, celebra el Día Universal de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, (DUDI) una fecha muy señalada para el Ayuntamiento, que cada año organiza un amplio programa de actividades de ocio pero también dirigidas al conocimiento y al aprendizaje. En esta ocasión la cita se desarrolla en el polideportivo de Posada, en horario de 17.00 a 19.00 horas.

De nuevo, en esta edición los protagonistas son los "rincones de nuestros derechos", espacios diferenciados dentro del recinto en el que las propuestas están diseñadas para explicar y trabajar conceptos. Así, se dispone de un punto dedicado a los diversos derechos de los niños y niñas: al juego, a la vivienda, a la salud y servicios sanitarios, a la alimentación, a la libertad de expresión, a la igualdad, a la integración y protección de los jóvenes con diversidad funcional, a la identidad, a la participación, a las nuevas tecnologías y la cultura.

Ludoteca, hinchables y talleres

En el rincón del juego se contará con ludoteca (a partir de 1 año) e hinchables (uno para niños y niñas de hasta 5 años y otro para el tramo de edad de 5 a 12 años). En el dedicado a la vivienda se desarrollará el taller “Infancia y vivienda” y en el de salud y servicios sanitarios habrá uno de “Primeros auxilios RCP" impartido por Protección Civil Llanera.

En el "rincón del derecho a la alimentación" tendrá lugar un taller con la temática de la nutrición en el que colabora Masymas, y en el dedicado a la libertad de expresión otro bajo el título “Nos expresamos con alegría”.

Vista de las actividades en una pasada edición de la cita.

Vista de las actividades en una pasada edición de la cita. / A. Ll.

El taller “Personas y familias iguales, en derechos y obligaciones” se ofrecerá en el marco del "rincón del derecho a la igualdad", en colaboración con la Asociación Xuntes y Diverses. Y en el del derecho a la integración y protección de los jóvenes con diversidad funcional habrá uno de “sensibilización” con el apoyo de la Asociación Llanera sin Barreras.

Derecho a la identidad

En el "rincón del derecho a la identidad" se desarrollará el taller “El árbol de mi historia” y el "derecho a la participación en la vida municipal” será el tema de la actividad en el espacio destinado a este aspecto de los derechos de la infancia y la adolescencia y dirigida a los grupos de participación del municipio.

Una de las actividades en una edición pasada de este evento llanerense.

Una de las actividades en una edición pasada de este evento llanerense. / A. Ll.

En el "rincón del derecho a las nuevas tecnologías" está prevista la actividad interactiva “Enciende tus derechos” y en el dedicado a la cultura habrá un piano interactivo gigante.

Las actividades culminarán a las 19.00 horas y como fin de la jornada está prevista una chocolatada con churros para disfrutar de camino a casa.

