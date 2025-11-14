Todo listo para la gran fiesta de los niños en Llanera: dos horas de diversión sin pausa y un fin de celebración con chocolatada y churros

Llanera dedica este fin de semana a los más jóvenes. En concreto, este sábado, día 15, celebra el Día Universal de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, (DUDI) una fecha muy señalada para el Ayuntamiento, que cada año organiza un amplio programa de actividades de ocio pero también dirigidas al conocimiento y al aprendizaje. En esta ocasión la cita se desarrolla en el polideportivo de Posada, en horario de 17.00 a 19.00 horas.

De nuevo, en esta edición los protagonistas son los "rincones de nuestros derechos", espacios diferenciados dentro del recinto en el que las propuestas están diseñadas para explicar y trabajar conceptos. Así, se dispone de un punto dedicado a los diversos derechos de los niños y niñas: al juego, a la vivienda, a la salud y servicios sanitarios, a la alimentación, a la libertad de expresión, a la igualdad, a la integración y protección de los jóvenes con diversidad funcional, a la identidad, a la participación, a las nuevas tecnologías y la cultura.

Ludoteca, hinchables y talleres

En el rincón del juego se contará con ludoteca (a partir de 1 año) e hinchables (uno para niños y niñas de hasta 5 años y otro para el tramo de edad de 5 a 12 años). En el dedicado a la vivienda se desarrollará el taller “Infancia y vivienda” y en el de salud y servicios sanitarios habrá uno de “Primeros auxilios RCP" impartido por Protección Civil Llanera.

En el "rincón del derecho a la alimentación" tendrá lugar un taller con la temática de la nutrición en el que colabora Masymas, y en el dedicado a la libertad de expresión otro bajo el título “Nos expresamos con alegría”.

Vista de las actividades en una pasada edición de la cita. / A. Ll.

El taller “Personas y familias iguales, en derechos y obligaciones” se ofrecerá en el marco del "rincón del derecho a la igualdad", en colaboración con la Asociación Xuntes y Diverses. Y en el del derecho a la integración y protección de los jóvenes con diversidad funcional habrá uno de “sensibilización” con el apoyo de la Asociación Llanera sin Barreras.

Derecho a la identidad

En el "rincón del derecho a la identidad" se desarrollará el taller “El árbol de mi historia” y el "derecho a la participación en la vida municipal” será el tema de la actividad en el espacio destinado a este aspecto de los derechos de la infancia y la adolescencia y dirigida a los grupos de participación del municipio.

Una de las actividades en una edición pasada de este evento llanerense. / A. Ll.

En el "rincón del derecho a las nuevas tecnologías" está prevista la actividad interactiva “Enciende tus derechos” y en el dedicado a la cultura habrá un piano interactivo gigante.

Las actividades culminarán a las 19.00 horas y como fin de la jornada está prevista una chocolatada con churros para disfrutar de camino a casa.