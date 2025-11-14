Llanera aprueba la integración de la Escuela Infantil Bernardo Sopeña de Posada en la red de escuelinas del Principado
La propuesta salió adelante por unanimidad en el pleno municipal extraordinario celebrado este viernes
Lucía Rodríguez
Llanera aprobó este viernes, en pleno municipal extraordinario, la integración de la Escuela de Educación Infantil Bernardo Sopeña, de Posada, en la red autonómica de escuelinas. La propuesta salió adelante por unanimidad, con los votos a favor de PSOE, Partido Popular, Vox e Izquierda Unida.
En el pleno se suscitó debate sobre si el Principado asume todos los costes que supone el servicio desde inicios del curso o si el Consistorio tendría que asumir la parte que corresponde hasta la fecha de integración efectiva de la escuelina en la red autonómica.
Duda planteada al Principado
Esta fue una duda planteada por el portavoz del PP, Silverio Argüelles. El secretario municipal, Diego Ballina, informó de que ha planteado esa duda al Principado y que está a la espera de respuesta, si bien en principio se entiende que la Administración autonómica asume los costes de todo el curso, desde su inicio en septiembre.
La Escuela de Educación Infantil Bernardo Sopeña fue inaugurada en el año 2003, con capacidad para 78 alumnos. Fue, hasta diciembre del año pasado, el único centro de este tipo del que disponía Llanera y que, cada año, cubría el cien por cien de sus plazas. Ahora, desde finales de 2024, está también en funcionamiento la nueva escuelina de Lugo .
- El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
- La suerte llega al centro de Asturias con el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
- El mejor pote de Asturias puede estar en Llanera (y se elabora en un establecimiento de solera)
- De Llanera, a todo el planeta: esta es la empresa del Parque Tecnológico seleccionada como una de las mejores iniciativas sociales del mundo
- La fiesta más rosa está en Llanera: Grupo Beatriz celebra el mayor festival hasta la fecha con artistas y DJs invitados, comida y photocall
- La Lotería Nacional deja más de 300.000 euros en Llanera: 'Es una gran satisfacción poder ayudar a los vecinos
- Llanera afronta el mayor reto urbanístico de la última década', subraya la concejala Pilar Fernández sobre el PGO
- Una empresa líder en equipos para aeropuertos se instala en el polígono de Silvota, en Llanera