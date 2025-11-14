Llanera aprueba la integración de la Escuela Infantil Bernardo Sopeña de Posada en la red de escuelinas del Principado

Llanera aprobó este viernes, en pleno municipal extraordinario, la integración de la Escuela de Educación Infantil Bernardo Sopeña, de Posada, en la red autonómica de escuelinas. La propuesta salió adelante por unanimidad, con los votos a favor de PSOE, Partido Popular, Vox e Izquierda Unida.

En el pleno se suscitó debate sobre si el Principado asume todos los costes que supone el servicio desde inicios del curso o si el Consistorio tendría que asumir la parte que corresponde hasta la fecha de integración efectiva de la escuelina en la red autonómica.

Duda planteada al Principado

Esta fue una duda planteada por el portavoz del PP, Silverio Argüelles. El secretario municipal, Diego Ballina, informó de que ha planteado esa duda al Principado y que está a la espera de respuesta, si bien en principio se entiende que la Administración autonómica asume los costes de todo el curso, desde su inicio en septiembre.

La Escuela de Educación Infantil Bernardo Sopeña fue inaugurada en el año 2003, con capacidad para 78 alumnos. Fue, hasta diciembre del año pasado, el único centro de este tipo del que disponía Llanera y que, cada año, cubría el cien por cien de sus plazas. Ahora, desde finales de 2024, está también en funcionamiento la nueva escuelina de Lugo .