Fifi García recibe el Llanerense del Año: "La vida se construye trabajando, ayudando y estando ahí para los demás"

"Humilde, sencilla y siempre dispuesta a ayudar a todo aquel que lo necesite". Así definieron amigos, vecinos y familiares a María Remedios García, más conocida por todos como "Fifi", presidenta de la Asociación Cultural La Madreña, que ayer recibía el galardón "Llanerense del año", en la que ya es su edición número 16. El acto de entrega tuvo lugar en el restaurante La Campana, en Pruvia, ante la presencia de cerca de dos centenares de personas. "Fifi "se convierte así, después de la cardióloga Emma Suárez, en la segunda mujer en recibir este reconocimiento a lo largo de la historia del premio.

A través de su hija, Beatriz Álvarez, ya que "si yo hablara, se me quebraría la voz", agradeció a jurado y a todos los vecinos de Llanera este reconocimiento. Insistió en que "nunca he hecho nada extraordinario, solo estar donde me necesitaban". Sin embargo, los que la conocen aseguran que "ha dado muchísimo, muchísimo más de lo que nunca pedirá o contará".

Este reconocimiento, le da "fuerzas para seguir siendo la ‘Fifi’ de siempre, con ideas, con ganas, con humor, con energía". Aunque para ella, lo más importante es saberse querida por suyos.

"Al servicio de los llanerenses"

Natural de El Cenizal, en Arlós (Llanera), donde nació en septiembre de 1941, "Fifi" aprendió, desde pequeña, "que la vida se construye trabajando, ayudando y estando ahí para los demás", aseguraron Marta María González y Alicia Alconada, amigas de la premiada.

A dos voces, realizaron un recorrido por la vida de María Remedios García, desde que "se trasladó de Arlós a Posada, para trabajar en la fábrica de Coruño", hasta el día de hoy, después de casi dos décadas siendo presidenta de La Madreña, pasando por "los 30 años que trabajó junto al doctor Bernardo Sopeña, al servicio de todos los llanerenses".

Además de ser presidenta de La Madreña, también es voluntaria en los campamentos juveniles y en la parroquia de Posada. Con la agrupación ha desfilado el Día de la Hispanidad en Nueva York y, con tono de humor, los presentes recordaron sus epopeyas culinarias. "Elaboró mil frixuelos en una mañana para el antroxu, 250 menús en una comida o en una cena, en una carpa y sin agua caliente y pasó días y noches cocinando sin descanso para el certamen ganadero", señalaron.

"Testigo de una Llanera que cambió y se modernizó"

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, aseguró que "es un orgullo que este año el premio sea para una mujer y que sea, además, para ‘Fifi’". Una persona que "es testigo de una Llanera que cambió, creció y se modernizó, pero que sigue manteniendo la esencia de siempre".

Y es que, para María Remedios García, Llanera no es solo el lugar donde vive. "Es el sitio donde tengo mis raíces y la llevo con orgullo por donde quiera que voy", señaló.

No faltó en el acto el recuerdo a Roberto Álvarez, fundador de la Asociación Gorfolí-Santufirme, ya fallecido. Lo citó el sacerdote José Julio Velasco, presidente del jurado de este galardón y que lo entregó a la premiada. Tuvo también palabras de afecto para los que lo recibieron en otras ediciones, sobre todo los que ya faltan, y destacó la consolidación de esta importante distinción.