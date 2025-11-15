El récord de la Unión Deportiva Llanera que solo igualan otros doce equipos entre los 494 de categoría nacional: "Es anecdótico, pero no por ello menos meritorio"

La pasada temporada la Unión Deportivo Llanera remó y peleó hasta el final por conseguir la permanencia en Segunda Federación, la cuarta categoría del fútbol español. Era una tarea difícil y estuvo cerca de conseguirlo el club que disputa sus partidos en el Pepe Guimarán. Y aunque no se logró la permanencia, la ilusión no decayó en la entidad, rearmada este curso en Tercera Federación para pelear por ascender. Al equipo que entrena Chuchi Collado no le ha ido mal en este comienzo de temporada, y tras diez jornadas disputadas, puede presumir de ser uno de los 13 equipos en categoría nacional -que engloba desde Primera División a Tercera Federación-, que aún no han perdido en lo que va de temporada.

El Llanera comparte ese récord con otro club asturiano, el Real Oviedo Vetusta, filial del Real Oviedo, que ha conseguido también esa hazaña, en una categoría superior, en Segunda RFEF. Y un escalón más arriba, en Primera RFEF, en el grupo segundo, está el histórico Sabadell catalán, que tampoco ha encajado ninguna derrota. En Primera y Segunda División ya todos los equipos han perdido su condición de invictos.

Los trece equipos invictos

Por lo tanto, junto a Sabadell, Real Oviedo Vetusta y Llanera, los otros diez equipos sin derrotas se concentran en Tercera Federación. Y son el Compostela en Galicia, el Torellano de la Comunidad Valenciana, el Leganés B de Madrid, el Motril y el Cádiz Mirandilla de Andalucía, el San Juan de Navarra, el Logroñés B y el Anguiano de La Rioja, el Cuarte de Aragón, y el Toledo de Castilla La Mancha.

O lo que es lo mismo. Solo estos trece equipos no conocen la derrota, entre los 494 que compiten en categoría nacional, entre Primera División, Segunda División, Primera RFEF, Segunda RFEF y Tercera RFEF.

Una acción del Llanera-Mosconia. / Miki López

“Es anecdótico, pero no menos meritorio por ello”, destaca la Unión Deportiva Llanera en sus redes sociales. “Aprovechamos para felicitar a toda la plantilla y cuerpo técnico por hacernos disfrutar tanto durante lo que va de curso”, añade.

En lo que va de temporada, tras diez jornadas disputadas, la Unión Deportiva Llanera es líder con 24 puntos, con siete victorias y tres empates. Aventaja en un punto al Covadonga, en cinco al Caudal Deportivo, y en seis al Sporting Atlético y al San Martín, equipos que cerrarían los puestos de play-off. De esta manera, el conjunto llanerense ocupa ahora mismo la plaza que daría el ascenso directo a Segunda RFEF y tendría un margen de siete puntos sobre el Praviano, el equipo que está ahora fuera de la promoción y que lucha también por entrar.

Fortaleza defensiva

Este domingo, a las 12.00 horas, el Llanera visitará al Colunga en la undécima jornada de Liga. Lo hará con la idea de mantener el liderato y d0 fortalecer uno de los puntos clave de su buena temporada, como es su defensa, ya que el Llanera es el equipo menos goleado de su grupo, con cinco tantos encajados. Además, el tercero que más marca, con 18, por detrás de los 25 anotados por el Sporting Atlético y los 22 del Covadonga.