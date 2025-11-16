La Asociación de Vecinos de San Cucao, en Llanera, organiza su primera Ruta Belén de Cumbres

Rubén García Menéndez asumió la presidencia de la Asociación de Vecinos de San Cucao de Llanera el pasado mes de mayo y se propuso como firme objetivo, además de reclamar las necesidades de la localidad, volver a retomar las actividades que más demandaban los vecinos. "Tenemos 350 socios de 715 residentes en la zona, una cifra enorme, y hay que trabajar por ellos", señaló por aquel entonces. Es por eso, que desde el colectivo se han puesto manos a la obra y han organizado la primera Ruta Belén de Cumbres de la parroquia, que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre, con la intención de "celebrar lo que nos hace grandes: nuestros vecinos y la unión que nos caracteriza".

La marcha saldrá a las 12.00 horas del Centro Social para recorrer todos juntos la subida al Alto el Veredal (Cantu Peri), "donde colocaremos nuestro Belén", apunta. "El camino lo iniciaremos subiendo por Bauro en dirección a Piñera y, tras pasar por Casa el Texedor, alcanzaremos nuestro destino, aproximadamente, a las dos de la tarde", explica.

Camino y fiesta

Una vez allí, habrá brindis y villancicos, por lo que desde la directiva de la asociación animan a los participantes a llevar algún detalle festivo, además de hacer alguna recomendación. "Es conveniente que se utilice una ropa y calzado cómodo y que se lleve algún tentempié y bebida para recuperar fuerzas al final del trayecto".

Todos aquellos interesados en participar pueden ponerse en contacto con el colectivo a través del WhatsApp del grupo del pueblo para los socios, mientras que el resto de vecinos podrá hacerlo en el teléfono 621 30 24 84. El coste de la actividad es de un euro para los miembros de la Asocación de Vecinos de San Cucao y tres euros para el resto de participantes.