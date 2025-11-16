El PP de Llanera denuncia el impago a una trabajadora de la escuela infantil Bernardo Sopeña: "Es inadmisible"

El Partido Popular de Llanera denuncia "la grave" situación de una trabajadora de la Escuela Infantil Bernardo Sopeña de Posada debido al impago de las nóminas correspondientes a los últimos meses. La concejala popular, Nuria Niño, considera "inadmisible" que dicha educadora "lleve desde septiembre sin recibir su salario debido a una gestión negligente por parte del Ayuntamiento de Llanera y del Principado de Asturias".

Niño considera que es una "falta de respeto y de consideración hacia una profesional que continúa desarrollando su labor en su puesto de trabajo cada día, pese a que la hayan dejado atrapada en medio de una guerra de gestión motivada por el caos político que mantiene el PSOE tanto a nivel municipal como autonómico". La edil del PP carga contra las dos administraciones responsables de la gestión del traspaso en la integración de la escuela del concejo que pertenece ya a la red autonómica, "después de tener que modificar el convenio en un pleno extraordinario celebrado este viernes por un error del Ayuntamiento".

Sin embargo, no hay certeza ninguna para el pago de los salarios pendientes de la empleada. "Es intolerable que en Asturias, y más aún en Llanera, se dé un caso tan grave como es el impago injustificado de las nóminas de una trabajadora que depende de la Administración pública. En este caso, doble vara de medir del PSOE ha alcanzado un extremo que no se puede tolerar, más aún cuando, además de ser los únicos culpables de provocar esta situación y de intentar ocultarla, pese a los agravios que le están haciendo padecer a una trabajadora, actúan con una preocupante pasividad", lamenta Niño.

Para el grupo municipal esta situación es el resultado del "caos y de la descoordinación entre administraciones y, especialmente, en el área de Educación".

Con la misma dureza se dirigió la edil popular a la concejala de Educación del Ayuntamiento de Llanera, Montse Alonso. En opinión de Niño, "que no tuviera conocimiento del impago de las nóminas a una de sus trabajadoras, que se riera ante las denuncias del PP por su gestión y la pérdida de subvenciones, y que desde el primer momento haya mirado hacia otro lado en vez de dar la cara" es "no estar a la altura de la responsabilidad que requiere el cargo que tiene en el Consistorio”.

"Si no es capaz de asumir las responsabilidades del cargo de la concejalía y dar una solución inminente, lo correcto y honorable sería que presentara su dimisión", añadió.

En opinión de la concejala, "los impagos a la empleada se han prolongado debido a la dejadez de los ejecutivos socialistas, y de la concejala de Educación de Llanera en primer lugar", aunque "intente seguir justificando su desidia a problemas en intervención".

En esta misma línea, Niño aludió también contra la alcaldesa, la socialista Eva María Pérez, como máxima responsable de los asuntos municipales, a la que acusó de "desatar esta descoordinación en la gestión y de vulnerar tanto la voluntad del pleno como del propio sistema democrático, al actuar con una muestra más de autoritarismo para ir directamente a la votación sin celebrar debate alguno, para y luego dar la callada por respuesta".

Responsabilidades políticas

"Es una vergüenza que quienes son los primeros en envolverse en la bandera de la defensa de los derechos de los trabajadores y de la calidad de la educación pública, y los primeros también en ponerse detrás de pancartas, mantengan a una profesional de una escuela infantil sin salario durante meses y, por si fuera poco, se feliciten por su gestión", apuntó Niño en relación a la felicitación del Principado a la gestión del Ayuntamiento de Llanera en materia de educación.

"El PSOE en Asturias y en Llanera está vulnerando, en este caso en concreto, uno de los derechos básicos de todo trabajador, como es el percibir un salario digno y de manera puntual, cada vez que actúan con evasivas para eludir su responsabilidad", criticó Nuria Niño. Asegura que, de tratarse de impagos prolongados a trabajadores en una empresa privada, "las consecuencias serían graves, llegando incluso a ser penales, pero se ha dejado claro que cuando los impagos son producidos por Administraciones Públicas gestionadas por el PSOE estas malas prácticas se toleran, se tratan de ocultar y, por supuesto, evitan asumir sin consecuencias".

En esta misma línea también instó a Izquierda Unida a "romper su complicidad con los gobiernos socialistas ante este ataque a los derechos de una trabajadora", y lamenta que "con su silencio están demostrando que para ellos hay trabajadores de primera y de segunda, o, simplemente, que cuando el ataque a un trabajador lo realiza un gobierno socialista, no se defienden sus derechos porque pesa más la lealtad a su socio de gobierno".

Según el PP, las quejas por parte de la dirección, las familias, el profesorado y el PP, debido a la mala gestión de la escuela Bernardo Sopeña vienen reiterándose desde el inicio de curso escolar, "sin haber sido atendidas ni una de ellas". Entre estas, destaca la alerta de contar con una única educadora para atender a todos los menores que acuden al centro.

"El tiempo de las excusas se ha agotado. Exigimos responsabilidad política de quienes, hasta la fecha, se han escudado en su impunidad para justificar su inacción", apuntó Niño.

Una situación que se conoce desde septiembre

"A principios de octubre, el PP denunció en el pleno municipal los impagos de los salarios de la trabajadora de la escuelina de Bernardo Sopeña. La concejala de Educación de Llanera reconoció en ese mismo pleno, celebrado el 2 de octubre, desconocer lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, hay un registro de salida firmado por la propia alcaldesa en el mes de septiembre, lo que evidencia que o la concejala de Educación mintió o es que hay una preocupante falta de coordinación interna", señaló la concejala popular.

"Ante la ausencia de reacción del Gobierno socialista" del Ayuntamiento de Llanera, los populares volvieron a llevar el tema al pleno ordinario, celebrado la pasada semana, y de nuevo a la sesión extraordinaria celebrada el viernes. "La respuesta que obtuvimos fue aún más alarmante, llena de evasivas, contradicciones y una muestra clara de irresponsabilidad institucional y de desconexión del ayuntamiento de Llanera", apuntó.

Desde el PP exigen al Ayuntamiento y al Principado soluciones de manera urgente e inminente a la situación, "no sólo abonando a la trabajadora las nóminas que se le adeudan, sino también garantizando el correcto pago de su salario en el tiempo que continúe como educadora en la escuela infantil Bernardo Sopeña, así como dando respuesta a las reivindicaciones ya realizadas también por las familias de los niños que acuden a la escuela".