Talleres y juegos para celebrar los Derechos de la Infancia en Llanera: "Los niños se muestran siempre muy participativos"
El polideportivo municipal de Posada acogió la jornada lúdica y de aprendizaje
Lucía Rodríguez
Los más pequeños de Llanera celebraron este sábado en el polideportivo municipal de Posada el Día Universal de los Derechos de la Infancia. Las instalaciones se llenaron de niños y adolescentes que, a la vez que disfrutaron de juegos y talleres, pudieron aprender sobre los derechos de los niños al juego, la vivienda, la salud y los servicios sanitarios, la alimentación, la libertad de expresión, la igualdad, la integración y la protección de los jóvenes con diversidad funcional, la identidad, la participación, las nuevas tecnologías y la cultura.
Las instalaciones, llenas a rebosar, se dividieron en distintos rincones donde experimentar y aprender. Uno de ellos era L’Osservatorio di Eva, donde la divulgadora científica Eva Ervas realizó distintos experimentos con los asistentes para, después, construir el árbol de la identidad y las raíces. "Llevamos cinco años participando en esta jornada y la verdad es que cada vez tiene más éxito", explicó. Además, "los niños siempre muestran mucha curiosidad y son muy participativos".
Con las monitoras de Mozucos por Derecho, Cristina Díaz y Olaya García, los niños elaboraron un "tangram" con los problemas relacionados con internet, redes sociales e inteligencia artificial y sus posibles soluciones. "Estamos conmemorando un poco la jornada que disfrutamos en la última sesión de participación, donde tratamos todos aquellas cuestiones que afectan a los más jóvenes relacionadas con internet y las nuevas tecnologías", comentaron.
Los niños más pequeños pudieron disfrutar de un servicio de ludoteca donde dar rienda suelta a la imaginación, la creación plástica o los juegos de imitación, además de dos hinchables divididos por tramos de edad.
Colaboración de asociaciones
Los distintos rincones contaron con la participación de diferentes asociaciones y entidades, tanto de Llanera como de otros puntos de Asturias. En este sentido, Llanera sin Barreras ofreció, como cada año, su taller de sensibilización a través de un recorrido en silla de ruedas, entre otras actividades; Xuntes y Diverses impartió el taller "Personas y familias iguales, en derechos y obligaciones", enmarcado dentro del rincón de la igualdad; varios miembros de Protección Civil de Llanera fueron los encargados de enseñar a los niños las técnicas de reanimación cardiopulmonar y Masymas colaboró con el rincón del derecho a la alimentación con actividades centradas en la nutrición.
La jornada, que se extendió hasta las siete de la tarde, finalizó con un chocolate con churros para todos los asistentes
