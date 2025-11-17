El Plan General de Ordenación de Llanera inicia un periodo de información pública de 45 días: estos son los puntos donde puede consultarse y los horarios para hacerlo con cita previa

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publica este lunes la aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO) del concejo de Llanera. De este modo, desde mañana, martes, se inicia el período de información pública de 45 días hábiles durante los que los ciudadanos interesados podrán consultar presencialmente la documentación del PGO y el Catálogo Urbanístico en las dependencias de la Oficina Técnica Municipal así como a través de la web municipal.

El Ayuntamiento de Llanera recuerda que la información relativa a los documentos de Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación y del Catálogo Urbanístico ya están disponibles en la web municipal (www.llanera.es), en el apartado "Tramitación 2023-2026". Para acceder solo hay que pinchar y se llega al espacio con todos los documentos relativos a la Aprobación Inicial de ambas tramitaciones: Acuerdo de Pleno de 15 de octubre de 2025, Resumen ejecutivo, Plan General de Ordenación DAI y Estudio Ambiental Estratégico.

Depencias de la oficina técnica

Del mismo modo, en ese ese mismo apartado, también se puede solicitar cita previa para atención presencial del 18 noviembre al 23 de enero, en las dependencias de la Oficina Técnica Municipal, en los horarios habilitados (Lunes y viernes de 12.00 a 14.00 horas / Miércoles de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas/ Martes y jueves de 9.00 a 11.00 horas) Los horarios de consulta estarán asistidos por personal técnico municipal. Es imprescindible solicitar cita previa.

Charlas informativas

Por otro lado, Llanera ha iniciado la charlas informativas del Plan General de Ordenación con la primera de ellas, este pasado viernes en la Casa Municipal de Cultura de Lugo a cargo de Carmen Muñoz, arquitecta municipal, que ha llevado a cabo la presentación. Habrá varias a lo largo de este mes, del próximo de diciembre y también en enero en distintos puntos del municipio.

Este miércoles, 19 de noviembre, hay una a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de Posada y el viernes 5 de diciembre, a las 12.00 horas, el centro social de San Cucao acogerá otra. Las siguientes son el viernes 12 de diciembre a las 12.00 horas en el centro social de Santa Cruz, el miércoles 17 a las 19.30 horas en el centro social de Ferroñes, el miércoles 7 de enero a las 19.30 en el de Villabona y el miércoles 14 de enero a las 19.30 horas en el de Pruvia.