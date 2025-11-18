Las 24 viviendas públicas de Lugo, en plazo: esta es la fecha que maneja el Principado para terminar las obras

Día 30 de junio de 2026. Este es el plazo que se da el consejero Ovidio Zapico (IU) para tener listas las 24 viviendas públicas que se están construyendo en Lugo de Llanera, con un presupuesto de 3,7 millones de euros. "Las obras se están desarrollando conforme al calendario de ejecución, con la previsión de finalizarlas el 30 de junio del próximo año", subrayó el responsable autonómico, que acompañó al presidente, el socialista Adrián Barbón, y a la alcaldesa, Eva María Pérez (PSOE), durante una visita a los trabajos, aprovechando la celebración este lunes en Llanera de una reunión ordinaria del consejo de gobierno del Principado. El programa de la jornada también incluyó las obras de rehabilitación que el Principado ha llevado a cabo recientemente en la carretera de Arlós.

Barbón firma el libro de honor del Ayuntamiento de Llanera, en presencia de Eva María Pérez, al inicio de la visita al concejo. | P. A.

Barbón, que firmó en el libro de honor del Ayuntamiento de Llanera, enfatizó el "compromiso" de "seguir construyendo vivienda pública" gracias al proyecto de presupuestos de 2026. Su objetivo es impulsar en torno a un millar durante la presente legislatura autonómica, dado que, a su juicio, el acceso a la vivienda es el "principal problema" que tiene sobre la mesa la administración asturiana y "afecta especialmente a los jóvenes, aunque no solo a ellos".

"Hay que responder desde la política pública", añadió Barbón, para indicar que el Principado aborda la vivienda como "un derecho" frente a los que ven "un espacio para el negocio" en las "gravísimas disfunciones" que aprecia en el mercado.

Las viviendas de Lugo de Llanera se están construyendo sobre una parcela de 1.176 metros cuadrados. El proyecto obedece a una petición expresa que el Ayuntamiento de Llanera trasladó a la Consejería.

El edificio constará de dos portales que darán acceso a doce viviendas cada uno. Los pisos estarán repartidos en tres plantas de cuatro viviendas cada una. Los precios serán tasados, asequibles, alquileres sociales, por debajo de los que fija el mercado en la actualidad.

Por lo que se refiere a la carretera de Arlós, la inversión del Principado para su rehabilitación ascendió a 1.125.300 euros. El proyecto se centró en mejorar las condiciones de seguridad y circulación en los más de 6,5 kilómetros de vía.

Las obras se iniciaron por la limpieza general de todo el tramo, tanto en la calzada como en los drenajes y los taludes. Posteriormente, se procedió a la mejora y rehabilitación del firme, mediante la extensión de una capa de rodadura, y del drenaje longitudinal, por medio de la construcción de cunetas bordillo en los tramos que lo necesitaban.

También se ejecutó un muro de contención en el punto kilométrico 4+400. Los trabajos incluyeron, además, la reposición de la señalización horizontal, vertical y de las barreras y la colocación de nuevos elementos de contención.

La rehabilitación de esta carretera era una reivindicación tanto del Ayuntamiento como de los conductores, quienes habían advertido de que su mal estado suponía un riesgo para la seguridad del tráfico.

Eva María Pérez agradeció a Barbón y a sus consejeros que escogieran a Llanera para celebrar el consejo de gobierno. "Ya saben que este concejo está para lo que necesiten", indicó la primera alcaldesa que tiene Llanera, también satisfecha por las actuaciones que entraron en la visita de ayer. "Las viviendas que se están levantando son muy necesarias para un municipio que está creciendo en población, mientras que la carretera era una petición de los vecinos, que están muy contentos", afirmó.