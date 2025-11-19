Tener un empleo mejor y actualizarse: así se forman en Llanera profesionales de distintos sectores que tienen buena salida laboral

Marta Fernández dedicó toda su vida laboral al sector del comercio. Pero llegó un momento en que "aquello no me llenaba y decidí reinventarme". Por eso, cuando descubrió los talleres de empleo del Ayuntamiento de Llanera no lo dudó ni un segundo. "Me decidí por el diseño de páginas web, por un lado porque mi hijo está estudiando Desarrollo Multiplataforma y esto me da la oportunidad de compartir más conversaciones con él y, por otro, porque quería tener la oportunidad de tener más salidas laborales", explica.

Fernández es una de los 40 alumnos trabajadores, diez por especialidad, que se han formado durante el último año gracias al programa del Consistorio llanerense. En esta última edición se desarrollaron cuatro talleres: Dinamización de Actividades de Tiempo Libre y Educativo Infantil y Juvenil, Confección y Publicación de Páginas Web, Arreglos y Adaptaciones de Prendas y Artículos en Textil y, por último, Diseño de Productos Gráficos. El programa ha contado con una subvención del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) de 1.102.000 euros.

Más formación, más salidas laborales

Poder acceder a unas mejores oportunidades de empleo es uno de los objetivos básicos de la mayoría de los alumnos que han participado en los cursos a lo largo del último año. Es el caso, por ejemplo, de Esperanza García y Alejandro Álvarez, que optaron por el taller de "Diseño de Productos Gráficos". Él asegura que lleva casi toda su vida laboral trabajando en alimentación, pero reconoce que "necesitaba dar un cambio en mi vida". Al igual que García, que quería "salir del mundo de la hostelería"

En su caso, la certificación profesional que obtuvieron es de nivel tres, que demuestra competencias avanzadas y especializadas para ejercer trabajos con alta autonomía, responsabilidad y conocimientos técnicos. "Esto nos permite tener muchas más salidas profesionales y, aunque hemos aprendido mucho, nuestra intención es seguir formándonos y llegar a trabajar en este sector", indican. Añaden, además, que "la profesora nos dio también algún conocimiento básico de diseño en 3D y ahora nos ha picado el gusanillo y nos gustaría seguir en esta línea".

Reconocen que "cuando llegamos casi no sabíamos ni encender un ordenador y ahora salimos con un aprendizaje y una formación que nunca imaginamos que podríamos llegar a tener".

Sin conocimientos previos

Al igual que Esperanza García y Alejandro Álvarez, Mónica García y Mabel Paniagua llegaron al taller de textil "prácticamente, sin saber ni cómo coger una aguja". Después de un año, "es impresionante lo que hemos avanzado y, además, la monitora nos ha dado muchos más conocimientos de los que en un primer momento recogía el taller". Ambas tenían "mucha curiosidad por la costura" y ahora esperan poder dedicarse a ello laboralmente.

En otros casos, como el de Rubén Pérez, alumno del curso de Dinamización, el taller le ha servido para complementar sus estudios superiores. "Estudio un grado de educación Infantil, me salió esta oportunidad y como me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la educación, vi una oportunidad aquí de seguir formándome y aprendiendo". Mientras, su compañero Mario Álvarez, utilizó la formación "para cambiar de sector laboral", algo que necesitaba "debido a una lesión de la espalda que no me permitía seguir dedicándome a lo que estaba haciendo hasta ahora".

Muchos de ellos tuvieron la oportunidad, además, de "descubrir que somos mucho más capaces y tenemos muchas más habilidades de las que pensamos". Un gran trabajo de autoestima y autodescubrimiento que les ha permitido saber que "no tenemos por qué seguir trabajando en algo con lo que, en realidad, no nos sentimos realizados".

El gran orgullo del Ayuntamiento

El espacio escénico de la Plaza de La Habana de Posada fue el escenario escogido para celebrar la clausura de los talleres de empleo del Ayuntamiento de Llanera. El acto contó con la intervención de la alcaldesa, Eva María Pérez, quien aseguró que "este programa es uno de los mayores orgullos de este Consistorio". Agradeció a los asistentes la confianza en esta iniciativa y les felicitó "por todo vuestro trabajo y esfuerzo que esperamos que pronto den sus frutos y os permitan acceder a un puesto laboral con el que os sintáis felices".

Al evento acudieron también los concejales Nicolás Fernández y Montse Alonso, también Adriana López, del Sepepa y representantes de varias empresas.