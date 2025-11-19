Llanera y el Parque Tecnológico de Asturias reforzarán la promoción de la actividad en el gran centro de innovación empresarial del concejo

El Parque Tecnológico de Asturias, ubicado en Llanera, es un gigante con 140 empresas que dan empleo a más de 2.400 trabajadores. Con una superficie bruta de 46 hectáreas, este espacio localizado cerca de Posada, acoge a numerosas compañías innovadoras y al centro europeo que funciona como incubadora de proyectos punteros. Trabajar juntos para promocionar y dar mayor visibilidad a la actividad que se desarrolla en este área es uno de los acuerdos alcanzados entre la entidad que gestiona el parque y el Ayuntamiento, tras la reunión mantenida entre sus responsables y la alcaldesa llanerense, Eva María Pérez.

El objetivo de esta cooperación, destacó la regidora, es colaborar de manera más estrecha, el intercambio de ideas entre las empresas y el gobierno local que contribuyan a la puesta en marcha de medidas que sigan favoreciendo el desarrollo del Parque Tecnológico de Asturias y también la mejora de aspectos como el transporte público que da servicio al área empresarial, entre otros.

Espacio de referencia en innovación y desarrollo

Por parte de la Entidad Urbanística de Conservación del Parque Tecnológico de Asturias (EUCPTA) acudieron al encuentro Carmen Gallego y Jorge Rodríguez, presidenta y administrador, respectivamente. También estuvo presente en el encuentro Sonia Verde, coordinadora técnica del Área de Aceleración de Proyectos Estratégicos de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens), con sede también en el parque.

La posibilidad de comenzar a impulsar iniciativas que permitan dar visibilizar y poner en valor la actividad empresarial e innovadora que se desarrolla en el Parque, reforzando así su papel como espacio de referencia para el desarrollo tecnológico y económico en Asturias, fue tema central del encuentro.

En este sentido, la alcaldesa incidió en el desarrollo del Plan Estratégico y Empresarial "Llanera On", diseñado por el Ayuntamiento para dinamizar el ecosistema empresarial del concejo. "Es un proyecto clave para el desarrollo económico y social del municipio que nos va a permitir diseñar estrategias de trabajo ajustadas a las necesidades reales del sector, permitiendo así el desarrollo empresarial, el fomento de la cooperación y el intercambio de ideas entre el tejido empresarial y la Administración pública", explicó la Alcaldesa.

Compromiso municipal

Por su parte, desde la Entidad Urbanística de Conservación del Parque Tecnológico de Asturias agradecieron la disposición municipal a cooperar y el compromiso de la alcaldesa para seguir trabajando en avances que mejoren la movilidad y la proyección del parque.

El Parque Tecnológico fue diseñado como espacio para concentrar la atracción de talento y negocio que generasen desarrollo económico basado en la innovación, la tecnología y el conocimiento. Se inauguró en 1991, es la sede de los principales organismos regionales de promoción empresarial y tras más de treinta años de funcionamiento reúne en su recinto a un importantísimo número de compañías entre las que sobresalen las de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). También destacan las dedicadas a la ingeniería y la consultoría técnica y medio ambiental, el sector eléctrico, el de las energías renovables, el químico-farmacéutico y el biotecnológico.