Llanera lucha contra la violencia de género a golpe de artes marciales: esta es la charla prevista para este viernes
Audrey Kruyning hablará en Lugo de empoderamiento, defensa y valores
Llanera lucha contra la violencia de género a través de las artes marciales. La concejala de igualdad del Ayuntamiento, Beatriz Ruiz, ha presentado este jueves el programa de actividades que el consistorio ha organizado con motivo de la conmemoración del 25N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con protagonismo del deporte.
La primera actividad, preparada en colaboración con el Club Tai-Jitsu Llanera, tendrá lugar este viernes a las 17.30 horas en la Casa Municipal de Cultura de Lugo. En ella se presentará el Plan de Igualdad del Club, y la deportista Audrey Kruyning, referente internacional tanto dentro como fuera del tatami, ofrecerá una conferencia sobre empoderamiento, defensa y valores. Kruyning es 4º Dan Ju Jutsu, 3º Dan Judo, 1º Dan Kobudo y luchadora profesional invicta de MMA.
El martes día 25, a las 12.00 horas, tendrá lugar la lectura del manifiesto oficial con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. Será como todos los años ante el Ayuntamiento.
