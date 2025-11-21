Llanera rompe barreras en silla de ruedas: así toman conciencia los más jóvenes sobre la discapacidad

La asociación Llanera sin Barreras rompe moldes desde hace años con actividades para ponerse en la piel del otro, para hacer ver que el mundo cambia, depende de quien lo mire. Y para ello, la entidad ha dado comienzo a las celebraciones del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3D) con diversas actividades destinadas a la visibilización y sensibilización sobre la diversidad funcional, entre las que se incluyen el III Concurso de Dibujo titulado "Tu visión de la diversidad funcional" y el VI Concurso de Carteles (Anunciador del 3D) correspondiente al año 2026.

Las fotografías y carteles estarán expuestos desde el 24 de noviembre hasta el 19 de diciembre en la Casa Municipal de Cultura Llanera , en horario de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h.

El siguiente acto, el más llamativo, tendrá lugar el martes 2 de diciembre, bajo el lema "Súbete a mi silla". Con esta cita, varios escolares recorrerán junto a los usuarios las calles de Posada en silla de ruedas, de manera que puedan experimentar de primera mano las dificultades existentes y valorar los avances que, poco a poco, se van logrando para reducir las barreras aún presentes. Con iniciativas como esta, la asociación busca "sensibilizar a los más jóvenes sobre una realidad que puede afectarnos a cualquiera en algún momento de la vida", destacan.

El ciclo de actividades se cerrará con la entrega de premios de ambos concursos, que se celebrará el miércoles 3 de diciembre a las 17:00 horas en el IES de Llanera.