Las obras del punto limpio de Llanera, en La Rondiella, por fin en marcha: esta es la previsión para su entrada en servicio

Tras muchos años de espera y de tramitación, Llanera por fin tiene en marcha la construcción de un punto limpio para el concejo. Cogersa ha iniciado las obras en La Rondiella, junto a las instalaciones de Aseava, con una inversión de 1.403.713 euros, en una parcela cedida por el Ayuntamiento de 5.146 metros cuadrados en la que se construirán soleras, rampas, marquesinas y un edificio de oficinas. Será un recinto cerrado y vigilado, de cuyo mantenimiento, explotación y conservación se hará cargo directamente el personal de Cogersa.

Esta instalación, que se suma a las de Grado, Nava, Oviedo, Sariego, Siero, Oviedo, Mieres y Langreo y refuerza el servicio de recogida separada de residuos especiales en el centro de Asturias. "Agradecemos al gobierno del Principado que hoy estemos aquí porque llevamos muchos años con este proyecto, y por fin es una realidad. Es muy necesario, no teníamos este servicio, y esperamos que en unos siete meses podamos estrenarlo, reciclar y que los costes sean menores para el Ayuntamiento", destaca la alcaldesa llanerense, Eva María Pérez.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencia, Alejandro Calvo, visitó este el inicio de los trabajos y puso en valor el desarrollo de la red de puntos limpios y "el muy buen trabajo de Cogersa para acercar las posibilidades de reciclar a los ciudadanos y hacer más accesibe este servicio público".

El proyecto incluye la creación de dos plataformas hormigonadas a diferente altura, que albergarán nueve contenedores de gran capacidad para acopiar temporalmente escombros, vegetales, chatarras, muebles, maderas, grandes plásticos, y otros residuos de gran tamaño. Los recipientes para restos tóxicos del hogar (aceites, pinturas, disolventes, pilas y baterías, fluorescentes, lámparas led, etcétera) y para los aparatos eléctricos y electrónicos, entre otros, se situarán dentro de la marquesina.

El punto limpio ofrecerá a los vecinos del concejo "un servicio flexible y de proximidad", que será gratuito para los particulares, y que permitirá a los pequeños empresarios y autónomos cumplir con sus obligaciones legales en materia ambiental con mayor comodidad y con un notable ahorro en los costes de transporte.

Digitalización de la red

Cogersa licitó el mes pasado el servicio de digitalización de la red de puntos limpios por 2.034.746 euros. Esta iniciativa consistirá en instalar aplicaciones y dispositivos tecnológicos —báculos, tótems, tabletas, tarjetas de usuario, entre otros— que permitirán controlar en tiempo real las aportaciones de residuos de la ciudadanía y las empresas, así como integrar los datos en el sistema de gestión operativa y contable de Cogersa, lo que permitirá generar estadísticas e indicadores de utilidad.

Cogersa, según explicó su gerente, Paz orviz, gestiona actualmente 21 puntos limpios atendidos por personal de su plantilla y 23 áreas de acopio de voluminosos, sin personal, en los concejos con menor población. También ha puesto en marcha dos puntos limpios móviles que visitan una vez al mes medio centenar de municipios. Además, están en construcción las instalaciones de Noreña y las que compartirán Parres y Cangas de Onís. También se contratará en breve la futura estación de transferencia y punto limpio de Proaza, que dará servicio a los concejos de los valles del Oso, mientras se avanza en la tramitación ambiental de otro punto limpio en Pravia.

Respecto a las áreas de voluminosos, se encuentra en contratación la de Bimenes, con un presupuesto de licitación de 446.370 euros, y se está redactando el proyecto de la que se ubicará en Cabranes, con una inversión prevista de unos 200.000 euros.

En 2024, Cogersa recibió en los puntos limpios que gestiona con personal propio 35.642 toneladas de residuos, un 7,4% más que el año anterior.