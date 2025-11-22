Los veteranos del PSOE de Llanera animan a la juventud a afiliarse: "hay que trabajar por el pueblo"

Con tres décadas de militancia en el PSOE a sus espaldas, Ramón Muñiz y Mario Llaneza recibieron ayer el reconocimiento de la Agrupación Socialista de Llanera en el transcurso de su tradicional cena navideña. Un acto para agradecer la implicación de los dos afiliados a lo largo de tanto tiempo, y con mensaje de los protagonistas a los jóvenes: "es importante afiliarse, trabajar por los ideales y por el pueblo", coincidieron los homenajeados.

Ramón Muñiz, natural de Trubia y residente en Llanera desde hace muchos años tras casarse en el concejo y jubilado de Central Lechera Asturiana, llamó a la juventud a "al menos, pensárselo", porque "quizás los jóvenes que no vivieron otras etapas quizás lo ven de otra manera", y en un momento en el que "lo últimos acontecimientos políticos dan lugar a que se despisten un poco, pero deberían repensárselo; queramos o no estar en política, a todos nos implica", resumió Muñiz. Llaneza, por su parte, implicado desde su juventud en el partido, destacó cómo "no es sólo apuntarse a un partido, sino trabajar por el bien común, por tu pueblo".

El acto, marcado por la preocupación por la evolución del accidente minero en Cangas del Narcea (de hecho el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, cuya presencia estaba anunciada, tuvo que ausentarse para seguir en directo la evolución del suceso), sí contó con la asistencia del consejero de de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, quien se mostró "feliz" de reencontrarse con muchos "militantes que son amigos", con los que puso en valor cuestiones como "la necesidad de que haya presupuestos, la importancia para el concejo con los proyectos que hemos desarrollado como la reparación de la carretera de Arlós o la vivienda de alquiler asequible y la Escuelina de Lugo". También habló de fiscalidad para explicar las reformas aprobadas esta misma semana "frente a las políticas que plantea la derecha, que son sólo recortes fiscales sin explicar los recortes sociales que acarrearían".

La alcaldesa, Eva María Pérez, inició su intervención pidiendo un aplauso para el anterior regidor, Gerardo Sanz (que no asistió al acto), y agradeció su implicación a los dos nuevos ediles de la corporación, incorporados hace escasas semanas. También destacó "la unión del equipo de gobierno, estamos fuertes y seguimos adelante, trabajando en campos como la educación o el empleo".

El secretario general de los socialistas llanerenses, José Antonio González, llamó a "aguantar y avanzar" en una sociedad que "avanza tecnológicamente a pasos agigantados" y en la que "las ideas ultras se han filtrado como el agua y han llegado a crear grietas que preocupan". González pidió "actuar desde esta base que es el municipalismo: Os necesitamos a todos en mayor unión que nunca; dialogar es mejor que enfrentar", concluyó.

Al encuentro, celebrado en el Castillo de San Cucao, asistieron cerca de 80 afiliados del concejo.