"Las familias no recibirán las becas de comedor y ayudas para el estudio antes de diciembre por la incapacidad de la Concejala", denuncia el PP

El PP de Llanera exige la dimisión de la concejala de Educación, Monserrat Alonso (PSOE), después de que la Junta de Gobierno aprobase el viernes una nueva modificación de las bases para las becas de comedor y ayudas al estudio. "Es intolerable que, nuevamente, las familias llanerenses no vayan a cobrar antes de diciembre unas ayudas cuando son útiles, es decir, al comienzo del curso escolar. Esta modificación de las bases de las ayudas retrasará aún más el pago", denuncia la edil Nuria Niño, quien apunta a la edil de Educación como máxima responsable de este "retraso injustificable".

"Montserrat Alonso no puede pasar ni un minuto más en un cargo de responsabilidad para el que ha demostrado, y con creces, que no está a la altura", apunta Niño, quien añade que "su falta de rigor, nula planificación y abandono de la Concejalía han motivado una cadena de retrasos injustificables para el pago de las becas de comedor y ayudas para el estudio, entre otros problemas que están pagando las familias de los escolares".

Niño considera que la concejala de Educación "con su pasotismo e incapacidad" es la "principal culpable de los agravios que están teniendo que pagar las familias de los escolares del concejo". "¿Qué más tiene que pasar, qué más problemas debemos permitir que cometa la señora Alonso en contra de los escolares de Llanera, para que la Alcaldesa le retire sus competencias?”, ha apuntado Niño. "La situación en el área de Educación en Llanera ha llegado a unos límites intolerables, situación en la que Alonso debe pedir perdón, asumir su responsabilidad política y de falta de gestión e irse", subraya la edil del PP.

El PP acusa al gobierno de “abandonar la gestión municipal y dejar el Ayuntamiento de Llanera a su suerte. Se sirven de la inercia, pero ese impulso sólo ayuda a tapar las incompetencias por un corto periodo de tiempo que, al Ejecutivo socialista, se le está agotando, dejando al descubierto sus mayores vergüenzas, que son las peores desgracias para los llanerenses”. Para los populares, la falta de planificación, de compromiso y de gestión del Ayuntamiento y, en especial en Educación, “han convertido esta concejalía en una bomba de relojería, en el que no sabes cuándo va a saltar el siguiente agravio para las familias. Eso no pasa porque sí, sino a consecuencia de la auténtica dejadez de este gobierno a un área municipal esencial”.

"Desde que Llanera tiene un gobierno socialista, las listas de beneficiarios de las becas nunca han salido antes del inicio del curso escolar", lamenta Niño. "Se trata de una situación que con los años siempre ha ido a peor" añade. "Son situaciones que no podemos permitir que se repitan y que exigen un cambio de rumbo urgente", concluye la concejala del PP.