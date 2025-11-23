Félix García y César Sánchez, premios "Liborio Colino" de la parroquia de Posada de Llanera

Han dedicado largas décadas al trabajo desinteresado y la colaboración con la parroquia, y por ello han sido merecedores de la más alta distinción que se concede desde este ámbito en Posada de Llanera. Félix García y César Sánchez recibieron a mediodía de este domingo, tras la eucaristía semanal, el premio "Liborio Colino", que lleva el nombre de quien fuera párroco en la localidad para distinguir la trayectoria pastorial de sus colaboradores. El galardón, que ya va por su cuarta edición, fue entregado por el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, al término de una concurrida misa festiva.

Félix García es "el hombre de los dineros", recordó el párroco José Julio Velasco. El encargado de controlar las cuentas de la parroquia, un hombre "claro, honrado, ahorrador, que siempre tiene perras y no sabemos cómo lo hace", un colaborador que "administra como nadie, seguro que ayudado por su trabajo en el banco", enumeró Velasco. Y a ello añadió cómo en su labor es "original, creativo, capaz de distinguir lo sustancial y prioritario de lo que puede esperar". Además, ha sido parte importante en la restauración de la iglesia de Posada y pieza vital en la conmemoración de su 50 aniversario, por lo que el párroco quiso agradecerle "tanto que nos das y tan bueno" antes de que el Arzobispo le entregara el pergamino y la Cruz de la Victoria que componen el premio.

Por la izquierda, Félix García recibe el premio de manos del Arzobispo, ante la mirada de José Julio Velasco / Luján Palacios

"Cuando llegué hace 20 años conocí a una joven y al párroco José Julio, a quienes pregunté en qué podía ayudar, no tenía ni idea de nada. A partir de ahí empezó un pequeño camino en el que después de todo destaco dos cosas fundamentales: la libertad para opinar sobre todas las cosas que se hicieron dentro de nuestra fe compartida, sobre cualquier tema, y siempre llevándonos perfectamente. Y después, cuando se decidía hacer algo, la confianza total para hacerlo", relató Félix García "agradecido y emocionado". Y no quiso dejar pasar la oportunidad de recordar cómo "en esta parroquia se actuaba como un búho: siempre mirando adelante; si nos equivocábamos nos levantábamos y seguíamos caminando. Pero también con visión lateral, sin dejar a nadie atrás". En la actualidad García ha dado un paso a un lado, pero asegura que seguirá participando y echar un cable en lo que sea necesario.

César Sánchez, por su parte, miembro del consejo pastoral de la parroquia de San Cucufate, formó parte de la comisión pro restauración de la iglesia de San Cucao, consiguiendo recaudar la cantidad de 350.000 euros en una localidad que entonces apenas llegaba a los 600 habitantes. "Dejamos una iglesia que es una maravilla", señaló José Julio Velasco, antes de recordar a otros miembros de dicha comisión que ya han fallecido, como "Pepe Carabina, Lorenzo Ramos y Pocholo". Además, César fue también fundamental en la restauración de la capilla de Villanueva, que junto a su mujer cuida y mima cada día, "una verdadera joya del románico rural", insitió el párroco, para quien el galardonado "siempre te proporciona consejo atinado y prudente, un ejemplo de vivencia de la fe".

Por la izquierda, Jesús Sanz Montes, César Sánchez y José Julio Velasco / Luján Palacios

El premiado recordó la figura de Liborio Colino, "un cura muy serio que despertaba en mí el respeto y la admiración", tras conocerlo en los años 60 cuando él mismo era jugador del Unión Deportiva Llanera y "el sacerdote venía a vernos a los partidos". Por ello "me siento muy orgulloso que me hayan concedido el premio que lleva su nombre", afirmó, para hablar de su querida capilla de Santa María de Villanueva, que ha tenido muchas restauraciones en los últimos tiempos y en las que "participaron todos los vecinos sin excepción; de ellos es una parte de este premio; de forma especial por su participación activa, de María Álvarez, María el Roxu, maestra nacional", subrayó. Y animó a todo el mundo a conocer "una preciosidad, por dentro y por fuera".

Los galardones "Liborio Colino" ya tienen además ganadores para la edición del año que viene: Isabel González, voluntaria de Cáritas, y el matrimonio formado por Jesús Ángel Caraballo y Covadonga Alonso, encargados de la limpieza del templo parroquial de Posada. Por un servicio impecable siempre en favor de los demás.