Santa Cecilia suena a gloria en Llanera: así fue el concurrido concierto de los alumnos de la Escuela de Música
El programa deleitó a los asistentes con piezas de piano, acordeón, clarinete, guitarra, bajo o batería
Santa Cecilia, patrona de la música, puso a Llanera a tararear y aplaudir este viernes, con la celebración del concierto anual de la Escuela de Música local. El espacio escénico Plaza de la Habana albergó un concurrido recital en el que los alumnos dieron lo mejor de sí mismos para mostrar sus avances en lo que va de curso.
Por el escenario pasaron todo tipo de instrumentistas (al piano, el acordeón, clarinetes, guitarras, bajo o batería) para interpretar piezas como "The Entertainer", "Polovetzian Dance", el Estudio Nº 12 Pous 14 de Scriabin, El Valse de Amelie, Nubole Bianchi, la banda sonora de la película Titanic, la mítica It's a heartache de Bonnie Tyler, el Lemon Tree de Fools Garden, I think they call this love, Bad penny, Midnight blues o Hoochie Coochie Man, del taller de blues del centro.
El público asistente se lo pasó en grande y los alumnos de la escuela demostraron su buen hacer, al igual que ya habían hecho el pasado mes de junio con motivo del tradicional recital de fin de curso.
- El mejor pote de Asturias puede estar en Llanera (y se elabora en un establecimiento de solera)
- De Llanera, a todo el planeta: esta es la empresa del Parque Tecnológico seleccionada como una de las mejores iniciativas sociales del mundo
- Si buscas empleo en Llanera, aquí hay una oportunidad: estas son las ofertas lanzadas por el Ayuntamiento
- Un avión con caimanes, un bombardero de EE UU y el primer vuelo comercial Asturias-Madrid: emergencias, accidentes y otras historias del aeródromo de La Morgal
- Fifi García recibe el Llanerense del Año: 'La vida se construye trabajando, ayudando y estando ahí para los demás
- Llanera acoge el domingo la Feria de Productos Ecológicos y Alimentos del Paraíso Natural: 'Es una referencia dentro y fuera de Asturias
- La farmacéutica Medichem ultima las obras de su nave en Llanera: esta es la previsión de apertura
- Tener un empleo mejor y actualizarse: así se forman en Llanera profesionales de distintos sectores que tienen buena salida laboral