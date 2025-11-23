Santa Cecilia suena a gloria en Llanera: así fue el concurrido concierto de los alumnos de la Escuela de Música

Santa Cecilia, patrona de la música, puso a Llanera a tararear y aplaudir este viernes, con la celebración del concierto anual de la Escuela de Música local. El espacio escénico Plaza de la Habana albergó un concurrido recital en el que los alumnos dieron lo mejor de sí mismos para mostrar sus avances en lo que va de curso.

Por el escenario pasaron todo tipo de instrumentistas (al piano, el acordeón, clarinetes, guitarras, bajo o batería) para interpretar piezas como "The Entertainer", "Polovetzian Dance", el Estudio Nº 12 Pous 14 de Scriabin, El Valse de Amelie, Nubole Bianchi, la banda sonora de la película Titanic, la mítica It's a heartache de Bonnie Tyler, el Lemon Tree de Fools Garden, I think they call this love, Bad penny, Midnight blues o Hoochie Coochie Man, del taller de blues del centro.

El público asistente se lo pasó en grande y los alumnos de la escuela demostraron su buen hacer, al igual que ya habían hecho el pasado mes de junio con motivo del tradicional recital de fin de curso.