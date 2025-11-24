Los vecinos de Fonciello, en Llanera, celebran su comida de hermandad

La Asociación de Vecinos de Fonciello y Silvota, en Llanera, celebró este sábado su comida anual de hermandad con la asistencia de 32 vecinos. El colectivo, creado hace un año, tiene como objetivos conocerse mejor, organizar actividades para todas las edades y, en definitiva, "hacer pueblo".

Además de juntarse para compartir, plantean también varias demandas al Ayuntamiento, tanto en cuestión de saneamientos como para colocar una pantalla acústica que les libre del ruido de la autopista, el mantenimiento del puente romano o la construcción de una senda peatonal.

Asimismo, continúan con un intenso programa de actividades para todas las edades. Estos días están inmersos en la celebración de talleres de motivos navideños, y ya preparan varias citas festivas. Así, han convocado el concurso "Ilumina tu pueblo", con el objetivo de que todos los vecinos decoren sus casas para las celebraciones que se avecinan. Habrá jurado y varios premios que se entregarán el 20 de diciembre.

Ese mismo día tendrá lugar una fiesta navideña con pintacaras, cuentacuentos, el Mago Pelayo, reparto de chucherías para los niños, chocolate con churros, dulces y el sorteo de regalos. Además, Papá Noel en persona se acercará a recoger las cartas de los pequeños del pueblo.