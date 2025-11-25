¿Cuántos jóvenes tiene Llanera? Supera los dos millares y la mayoría se concentra en las poblaciones de Lugo, Pruvia y Posada

Llanera sigue comprometida con los más pequeños del municipio, una población que ya suma 2.048 menores, y para la que acaba de aprobar, por unanimidad de la última sesión plenaria, el III Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 2026-2030. Un documento con el que se da continuidad al trabajo iniciado en 2016 en esta materia y que busca consolidar las bases de una política y unas actuaciones concretas, "de una manera efectiva en el marco de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño". Además, los más jóvenes tienen el protagonismo en el diseño del Plan: el Ayuntamiento les ha hecho llegar una encuesta, dirigida a 200 menores del municipio, para conocer de primera mano cuáles son sus necesidades y sus peticiones.

Llanera puede presumir de contar con una nutrida población infantil y adolescente, con el rango de edad de 15 a 17 años como el más numeroso, con 434 chavales. La parroquia que tiene más niños es Lugo, con un total de 676, seguida por Pruvia, con 559 menores, y Posada, con 466. En Ables hay, según los datos del Plan de Infancia, 47 menores, en tanto que Arlós suma 31, Bonielles, 15 y Cayés, 38. Mientras, Ferroñes tiene 11, San Cucao, 100, Santa Cruz 33 y Villardeveyo un total de 71.

Además, el concejo cuenta con una importante población extranjera, que alcanza los 128 menores, con venezolanos, chinos y colombianos como las nacionalidades con más presencia.

Vista de las actividades de la última edición del Día Universal de los Derechos de la Infancia, en Posada. | L. R.

El plan se refiere a las altas tasas de escolarización en los centros educativos de Llanera y a que los datos de absentismo se han reducido de forma "relevante" en los últimos años. De hecho, el impacto "es mínimo" gracias a la existencia de una profesional de servicios sociales educadora, que lleva en exclusiva el control de los menores absentistas y sus familias, lo que ha hecho posible que "el número de menores absentistas se reduzca cada año".

El Plan de Infancia de Llanera se estrucutura sobre tres pilares clave. En primer lugar, garantizar la protección, la prevención y la promoción de los derechos de la infancia, ahondando en cómo detectar y tratar posibles casos de niños, niñas y adolescentes en situación socio-familiar vulnerable, y cómo prevenirlos desde la promoción de los derechos de la infancia al considerar que son la base en la que se sustenta su protección.

Participación efectiva

Además, se busca hacer efectiva la participación en la elaboración del plan y en su correspondiente desarrollo, tanto de los agentes sociales que tienen relación con la infancia como de la propia infancia y adolescencia de Llanera, ya que "consideramos a niños, niñas y adolescentes sujetos activos en su medio personal y social", destaca el gobierno municipal.

Asimismo, también se pretende hacer visible todo lo que se está trabajando en Llanera en favor de la infancia, "para que sea conocido por todos y para que de este conocimiento surja un interés social por mantenerlo y conservarlo, reavivando la relación entre los distintos agentes sociales implicados".

Para elaborar este nuevo documento se ha evaluado el resultado del plan anterior y se han puesto en marcha cuestionarios cumplimentados por el Grupo de Participación Infantil y Adolescente "Mozucos por Derecho", así como por niños, niñas y adolescentes de Llanera pertenecientes a los tres colegios públicos de Llanera y al instituto de Secundaria. También se han celebrado reuniones con la Corporación Municipal y con los distintos agentes sociales que trabajan en Llanera a favor de la infancia.

Una encuesta entre 200 niños y niñas

Llanera quiere escuchar y tener en cuenta a la infancia y adolescencia del municipio, construyendo "ciudadanía activa y protagonista", para implementar políticas municipales basadas en el enfoque de los Derechos de la Infancia y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo hace teniendo como base cuatro principios sobre los que se establece la convención: no discriminación, el interés superior del niño y la niña, la garantía de la supervivencia y el pleno desarrollo, y la participación infantil.

Para hacer efectivo este propósito, impulsó un total de 200 encuestas entre los menores, cien de Primaria y cien de Secundaria. También celebró el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia para recabar las peticiones de los jóvenes. El Plan de Infancia, avanza el gobierno local, se desarrollará basándose en los fundamentos de la Agenda 2030.

Entre ellos, fortalecer la coordinación entre "personas que trabajan con, para y desde la infancia", unificar criterios respecto al bienestar de los niños, niñas y adolescentes del municipio, trabajar en perspectiva participativa e inclusiva y con enfoque de equidad y mantener el reconocimiento de Unicef" por el que Llanera es Ciudad Amiga de la Infancia desde 2016.