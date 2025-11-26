Llanera y Noreña renuevan su reconocimiento como "Ciudades Amigas de la Infancia"

Un total de 20 municipios asturianos renuevan su reconocimiento como Ciudades Amigas de la Infancia y entre ellos se encuentran Llanera, Noreña y Grado. También Boal, Cangas del Narcea, Castrillón, Castropol, Coaña, Corvera, Gijón, Grandas de Salime, Illano, Llanes, Oviedo, Pesoz, Ribadesella, Salas y la Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva y Onís. Así lo ha comunicado Unicef España, que ha incorporado en esta edición de la convocatoria a 18 municipios españoles que obtienen por primera vez esta distinción.

Los municipios que cuentan con este sello "se comprometen a conseguir resultados demostrables en defensa de los derechos de la infancia, lograr la participación real e inclusiva de los niños, niñas y adolescentes en las cuestiones que les afectan, y que sientan que se les tiene en cuenta". Se debe además trabajar de manera activa en eliminar cualquier discriminación hacia la infancia y la juventud en las políticas y acciones locales.

Requisitos

Para optar al reconocimiento, destaca Unicef, las entidades locales "deben hacer un diagnóstico de la situación de la infancia en su municipio, establecer y presupuestar un plan de infancia y contar con al menos un grupo de participación infantil y adolescente, entre otros requisitos".

Los reconocimientos a los nuevos municipios integrados en el colectivo de Ciudades Amigas de la Infancia se entregan en un acto en Madrid el próximo 9 de diciembre.