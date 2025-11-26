Llanera y Noreña renuevan su reconocimiento como "Ciudades Amigas de la Infancia"
Veinte municipios asturianos revalidan el sello de Unicef
P. T.
Un total de 20 municipios asturianos renuevan su reconocimiento como Ciudades Amigas de la Infancia y entre ellos se encuentran Llanera, Noreña y Grado. También Boal, Cangas del Narcea, Castrillón, Castropol, Coaña, Corvera, Gijón, Grandas de Salime, Illano, Llanes, Oviedo, Pesoz, Ribadesella, Salas y la Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva y Onís. Así lo ha comunicado Unicef España, que ha incorporado en esta edición de la convocatoria a 18 municipios españoles que obtienen por primera vez esta distinción.
Los municipios que cuentan con este sello "se comprometen a conseguir resultados demostrables en defensa de los derechos de la infancia, lograr la participación real e inclusiva de los niños, niñas y adolescentes en las cuestiones que les afectan, y que sientan que se les tiene en cuenta". Se debe además trabajar de manera activa en eliminar cualquier discriminación hacia la infancia y la juventud en las políticas y acciones locales.
Requisitos
Para optar al reconocimiento, destaca Unicef, las entidades locales "deben hacer un diagnóstico de la situación de la infancia en su municipio, establecer y presupuestar un plan de infancia y contar con al menos un grupo de participación infantil y adolescente, entre otros requisitos".
Los reconocimientos a los nuevos municipios integrados en el colectivo de Ciudades Amigas de la Infancia se entregan en un acto en Madrid el próximo 9 de diciembre.
