Manifiesto y concentración a las puertas del Ayuntamiento de Llanera por el 25N: así fue el acto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Beatriz Ruiz, edil de Igualdad del Ayuntamiento de Llanera, fue la encargada de dar lectura al manifiesto por el 25N durante el acto que se celebró este martes ante la Casa Consistorial.

A la concentración ante el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer acudieron vecinos, miembros de la Corporación, entre ellos la alcaldesa, Eva María Pérez, trabajadores municipales y representantes de Guardia Civil y Policía Local.