Un mensaje de esperanza en el IES Llanera y el recuerdo como homenaje en el 25N a "cada nombre, cada historia y cada ausencia"
Estudiantes que cursan la materia de Teatro y Expresión Corporal llevaron a cabo una intervención artística en el centro
Homenaje a las mujeres víctimas de la violencia machista en el IES Llanera, en Posada, donde alumnas y alumnos quisieron transmitir un mensaje de esperanza a través de los estudiantes que cursan primero de Bachillerato y la materia de Teatro y Expresión Corporal. Llevaron a cabo una intervención artística a modo de minuto de silencio en el centro.
"La acción, desarrollada en las pasarelas del primer piso y en la entrada del instituto, consistió en un desplazamiento simbólico vestidos de blanco mientras mostraban afecto entre ellos al estrecharse las manos y abrazarse", destaca el centro. La iniciativa estuvo inspirada en la obra Inyeon de los artistas performativos Lina Lee y Evangelos Biskas.
Un mundo libre de violencia
Antes de llevar a cabo esta intervención, los estudiantes dirigieron unas palabras para destacar que "cada nombre, cada historia y cada ausencia nos recuerda que aún queda mucho por hacer, pero también que un mundo libre de violencia es posible”.
A lo largo de los aproximadamente diez minutos que duró la actividad, el alumnado "mantuvo una actitud de respeto y colaboración, ratificando su compromiso con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria mediante la escritura al final de mensajes de apoyo y reflexión en las columnas del acceso principal al centro".
- El mejor pote de Asturias puede estar en Llanera (y se elabora en un establecimiento de solera)
- De Llanera, a todo el planeta: esta es la empresa del Parque Tecnológico seleccionada como una de las mejores iniciativas sociales del mundo
- Si buscas empleo en Llanera, aquí hay una oportunidad: estas son las ofertas lanzadas por el Ayuntamiento
- Un avión con caimanes, un bombardero de EE UU y el primer vuelo comercial Asturias-Madrid: emergencias, accidentes y otras historias del aeródromo de La Morgal
- Fifi García recibe el Llanerense del Año: 'La vida se construye trabajando, ayudando y estando ahí para los demás
- La farmacéutica Medichem ultima las obras de su nave en Llanera: esta es la previsión de apertura
- Los veteranos del PSOE de Llanera animan a la juventud a afiliarse: 'Hay que trabajar por el pueblo
- Los vecinos de Fonciello, en Llanera, celebran su comida de hermandad y se preparan para una gran Navidad