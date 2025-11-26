Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un mensaje de esperanza en el IES Llanera y el recuerdo como homenaje en el 25N a "cada nombre, cada historia y cada ausencia"

Estudiantes que cursan la materia de Teatro y Expresión Corporal llevaron a cabo una intervención artística en el centro

Un momento de la intervención artística en el centro.

Un momento de la intervención artística en el centro. / I. LL.

Luján Palacios

Luján Palacios

Posada de Llanera

Homenaje a las mujeres víctimas de la violencia machista en el IES Llanera, en Posada, donde alumnas y alumnos quisieron transmitir un mensaje de esperanza a través de los estudiantes que cursan primero de Bachillerato y la materia de Teatro y Expresión Corporal. Llevaron a cabo una intervención artística a modo de minuto de silencio en el centro.

"La acción, desarrollada en las pasarelas del primer piso y en la entrada del instituto, consistió en un desplazamiento simbólico vestidos de blanco mientras mostraban afecto entre ellos al estrecharse las manos y abrazarse", destaca el centro. La iniciativa estuvo inspirada en la obra Inyeon de los artistas performativos Lina Lee y Evangelos Biskas.

Un mundo libre de violencia

Antes de llevar a cabo esta intervención, los estudiantes dirigieron unas palabras para destacar que "cada nombre, cada historia y cada ausencia nos recuerda que aún queda mucho por hacer, pero también que un mundo libre de violencia es posible”.

A lo largo de los aproximadamente diez minutos que duró la actividad, el alumnado "mantuvo una actitud de respeto y colaboración, ratificando su compromiso con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria mediante la escritura al final de mensajes de apoyo y reflexión en las columnas del acceso principal al centro".

TEMAS

