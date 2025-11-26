Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El templo del pote y de la fabada está en un pueblo asturiano de 200 habitantes y a solo 20 minutos de Oviedo y Gijón: "El menú del día es excelente"

José María Ramos dirige este restaurante con gran fama, que acaba de ganar un concurso culinario

Exterior del restaurante Michem de Llanera

Exterior del restaurante Michem de Llanera / Michem

Alejandra Carreño

En un pueblo de 200 habitantes y a tan solo 20 minutos de Oviedo y de Gijón se encuentra un templo del pote, la fabada y los callos. Se trata del restaurante Michem, de Villabona (Llanera), que acaba de ganar la séptima edición del concurso "Explorando el pote perfecto", enmarcado en las XXXIV Jornadas del Pote del Valle de Turón, en Mieres. ¿El secreto para cocinar el mejor plato? Seguir al pie de la letra una receta de toda la vida de su madre, Marujina Delgado, con buen compango, mucha berza procedente de la huerta de su tía y poca faba.

El restaurante Michem es todo un emblema en Llanera. Lleva funcionando desde hace 32 años y los fines de semana es casi imposible encontrar una mesa libre. Empezó siendo una cafetería hasta que se reconvirtió en restaurante. Su despegue coincidió con la contrucción de la cárcel de Asturias, ubicada en el mismo pueblo de Llanera, dando menús a los trabajadores del penal.

Mejor fabada del mundo

Fue a partir del año 2000 cuando Michem comenzó más en serio a dar comidas. No solo de menú, sino también carta, comuniones, cumpleaños y demás celebraciones. El espaldarazo definitivo llegó en 2016 cuando se alzaron con el segundo premio en el concurso la mejor fabada del mundo. Ese logro les puso "en el mapa", como asegura José María Ramos, el hijo de Marujina y ahora dueño del negocio, pero "no solo de Asturias, sino de toda España". De hecho, al teléfono para hacer reservas llaman clientes de mil sitios diferentes.

"Un gran descubrimiento"

Los comensales ponen este chigre por las nubes en Tripadvisor, asegurando que su menú del día es "excelente". "Maravillosa comida y servicio, quedamos encantados, mi padre dijo que eran los mejores callos que había comido en su vida y mi madre y yo el cachopo nos supo a gloria", escribe una clienta. "Un gran descubrimiento, comida, atención con los clientes, un sitio muy agradable. Repetiremos seguro", comenta otra.

"Qué gran descubrimiento ha sido este restaurante. Bonito local con una terraza muy agradable y una deliciosa comida asturiana. Desde el pan hasta los postres pasando por el servicio de las camareras todo ha tenido una calidad excelente", señala otro cliente. "La comida espectacular, yo comí fabada que tiene fama y no defraudaron. Los postres todos caseros y muy ricos. El ambiente y el servicio bueno", añade otro.

Noticias relacionadas y más

Aquí puedes consultar toda su carta

TEMAS

  1. El mejor pote de Asturias puede estar en Llanera (y se elabora en un establecimiento de solera)
  2. De Llanera, a todo el planeta: esta es la empresa del Parque Tecnológico seleccionada como una de las mejores iniciativas sociales del mundo
  3. Si buscas empleo en Llanera, aquí hay una oportunidad: estas son las ofertas lanzadas por el Ayuntamiento
  4. Un avión con caimanes, un bombardero de EE UU y el primer vuelo comercial Asturias-Madrid: emergencias, accidentes y otras historias del aeródromo de La Morgal
  5. Fifi García recibe el Llanerense del Año: 'La vida se construye trabajando, ayudando y estando ahí para los demás
  6. La farmacéutica Medichem ultima las obras de su nave en Llanera: esta es la previsión de apertura
  7. Los veteranos del PSOE de Llanera animan a la juventud a afiliarse: 'Hay que trabajar por el pueblo
  8. Los vecinos de Fonciello, en Llanera, celebran su comida de hermandad y se preparan para una gran Navidad

El templo del pote y de la fabada está en un pueblo asturiano de 200 habitantes y a solo 20 minutos de Oviedo y Gijón: "El menú del día es excelente"

El templo del pote y de la fabada está en un pueblo asturiano de 200 habitantes y a solo 20 minutos de Oviedo y Gijón: "El menú del día es excelente"

Un mensaje de esperanza en el IES Llanera y el recuerdo como homenaje en el 25N a "cada nombre, cada historia y cada ausencia"

Un mensaje de esperanza en el IES Llanera y el recuerdo como homenaje en el 25N a "cada nombre, cada historia y cada ausencia"

Manifiesto y concentración a las puertas del Ayuntamiento de Llanera por el 25N: así fue el acto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Manifiesto y concentración a las puertas del Ayuntamiento de Llanera por el 25N: así fue el acto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Llanera y Noreña renuevan su reconocimiento como "Ciudades Amigas de la Infancia"

Llanera y Noreña renuevan su reconocimiento como "Ciudades Amigas de la Infancia"

"Con mucha berza y pocas fabas", la receta del mejor pote de Asturias, que se hace en Llanera y en los fogones de este restaurante: "Aprendí la receta de mi madre"

"Con mucha berza y pocas fabas", la receta del mejor pote de Asturias, que se hace en Llanera y en los fogones de este restaurante: "Aprendí la receta de mi madre"

¿Cuántos jóvenes tiene Llanera? Supera los dos millares y la mayoría se concentra en las poblaciones de Lugo, Pruvia y Posada

Turón encuentra el pote asturiano "perfecto", con "buen compango y poca faba": este es el restaurante vencedor en el emblemático concurso culinario

Turón encuentra el pote asturiano "perfecto", con "buen compango y poca faba": este es el restaurante vencedor en el emblemático concurso culinario

Los vecinos de Fonciello, en Llanera, celebran su comida de hermandad y se preparan para una gran Navidad

Los vecinos de Fonciello, en Llanera, celebran su comida de hermandad y se preparan para una gran Navidad
Tracking Pixel Contents