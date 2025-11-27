Santa Cruz de Llanera suma y sigue: "Cada vez somos más, tanto vecinos como gente que se une por lazos familiares"
La asociación repartió entre sus 127 socios el tradicional bollo, tiene organizado un taller de musicoterapia y prepara ya nuevas excursiones
L. Rodríguez
La Asociación de Vecinos de Santa Cruz de Llanera continúa creciendo y demostrando que la vida en comunidad sigue siendo seña de identidad en la parroquia. La asociación repartió entre sus 127 socios el tradicional bollo de chorizo y también las participaciones de la Lotería de Navidad. Quienes se quedaron a comer el bollo en el centro social disfrutaron, además, del baile que el Ayuntamiento organiza una vez al mes, creando un ambiente animado y familiar.
La directiva asegura que "cada vez son más las personas que se suman a la asociación, tanto vecinos que viven en la parroquia como otros con raíces o lazos familiares en la zona, que ven en estas actividades una buena oportunidad para encontrarse y pasar un rato agradable".
Excursiones y convivencia
Por otro lado, este viernes se celebrará el tercer taller de musicoterapia, pensado solo para los socios y "muy bien valorado por todos los que ya han participado". Ese mismo día se abrirán también las inscripciones para la excursión del próximo mes, en la que se visitarán Villaviciosa y Gijón con un objetivo muy sencillo: "disfrutar del ambiente y las decoraciones navideñas".
Adelantan, además, que "diciembre llegará cargado de más propuestas y sorpresas en las que la junta directiva ya está trabajando".
