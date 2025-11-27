Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santa Cruz de Llanera suma y sigue: "Cada vez somos más, tanto vecinos como gente que se une por lazos familiares"

La asociación repartió entre sus 127 socios el tradicional bollo, tiene organizado un taller de musicoterapia y prepara ya nuevas excursiones

Varios socios de la Asociación de Vecinos de Santa Cruz, disfrutan del bollo en el centro social de la parroquia.

Varios socios de la Asociación de Vecinos de Santa Cruz, disfrutan del bollo en el centro social de la parroquia. / G. S.

L. Rodríguez

Santa Cruz (Llanera)

La Asociación de Vecinos de Santa Cruz de Llanera continúa creciendo y demostrando que la vida en comunidad sigue siendo seña de identidad en la parroquia. La asociación repartió entre sus 127 socios el tradicional bollo de chorizo y también las participaciones de la Lotería de Navidad. Quienes se quedaron a comer el bollo en el centro social disfrutaron, además, del baile que el Ayuntamiento organiza una vez al mes, creando un ambiente animado y familiar.

La directiva asegura que "cada vez son más las personas que se suman a la asociación, tanto vecinos que viven en la parroquia como otros con raíces o lazos familiares en la zona, que ven en estas actividades una buena oportunidad para encontrarse y pasar un rato agradable".

Excursiones y convivencia

Por otro lado, este viernes se celebrará el tercer taller de musicoterapia, pensado solo para los socios y "muy bien valorado por todos los que ya han participado". Ese mismo día se abrirán también las inscripciones para la excursión del próximo mes, en la que se visitarán Villaviciosa y Gijón con un objetivo muy sencillo: "disfrutar del ambiente y las decoraciones navideñas".

Adelantan, además, que "diciembre llegará cargado de más propuestas y sorpresas en las que la junta directiva ya está trabajando".

