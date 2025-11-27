Así será "el último baile" del Boombastic en Llanera: un "parque temático" con diez escenarios a los que se subirán 60 artistas (de María Becerra a Hijos de la Ruina)
La organización, que ya lleva vendidas más de 10.000 entradas, confirma que la última edición del festival se celebrará en el concejo en el nació y desvela el cartel de cantantes
María Becerra, Saiko, Hijos de la Ruina, Juan Magán, JC Reyes, Luck Ra, Yan Block y Yung Beef. Esos son los cabezas de cartel del "último baile" del festival Boombastic en Asturias, que se celebrará de nuevo en Llanera. La organización ha hecho por fin públicos los nombres de los 60 artistas que se subirán al escenario entre los días 16 y 18 de julio, tras vender más de 10.000 entradas en pocos meses.
Diez escenarios temáticos
Los asistentes estuvieron comprando "a ciegas", sin saber que el "último baile" del Boombatic será en realidad "un parque temático" musical. Ese, al menos, es el objetivo de los organizadores, que instalarán en Llanera diez escenarios temáticos con "una zona inmersiva en la que los asistentes podrán disfrutar de todo tipo de diversión". "Esperamos que esto sea un antes y un después en el mundo de los festivales", afirman.
Se mantiene en Llanera
El cartel completo se presentó en Madrid, a través de las pantallas de la madrileña plaza de Callao y con una gran fiesta en la sala Fitz, que contó con artistas e influencers. Además de la lista de cantantes, el Boombastic ha confirmado que mantendrá ubicación, en Llanera, algo que hasta ahora no estaba del todo claro.
¿Un adiós?
A principios de octubre, se comunicó que no habría más Boombastic en Asturias, pero los organizadores anunciaron poco después que el próximo verano aún habrá un "Lasta dance", tras la gran acogida de estos años "y la reacción por parte de los bombis" del anuncio del cambio y del salto hacia Miami. "No podemos irnos de un lugar donde nos quieren de esta manera”, comentaron desde la organización, que también indicó que por votación popular en las redes sociales del festival será de nuevo en Asturias.
