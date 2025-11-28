Una carta al futuro: Llanera edita una guía que promueve la participación escolar e invita a imaginar el municipio dentro de una década

“Descubre tu Ayuntamiento”. Es el título de la guía de recursos municipales que ha editado el de Llanera para los escolares de Primaria. Tal y como explicó la edil de Educación, Montse Alonso, el objetivo es que “de manera amena, los escolares descubran todo lo que tienen a su alcance dentro del concejo”.

La publicación tiene como hilo la guía de la mascota “Lugui”, con la que "los escolares recorrerán las distintas áreas municipales, y descubrirán aspectos tan variados como cuál es la estructura del Ayuntamiento, la historia del escudo de Llanera, así como la oferta de actividades y recursos que ofrece cada una de las áreas municipales".

Está pensada, destaca la edil de Educación, para que equipos directivos y profesorado también dispongan de una herramienta "ágil, útil y actualizada que les permita dar a conocer todos los recursos que les ofrece su Ayuntamiento”.

Información por secciones

Cada una de las secciones en las que se ha dividido la guía (educación, infancia y adolescencia, bienestar social, deportes, turismo, entorno cultural y festejos, medioambiente, medio rural, saneamiento, alumbrado y parques), intercala información y actividades. Así, incluye, por ejemplo, una sopa de letras o el juego de los errores, con los que los escolares podrán comprobar lo que han aprendido.

En las páginas finales de la guía, cada alumno podrá escribir su "carta al futuro" dirigida "a la alcaldesa/alcalde y explicando cómo se imagina Llanera en ese futuro, e incluyendo un dibujo sobre cómo se imaginan el concejo" dentro de una década.

“Descubre tu Ayuntamiento” ha sido diseñada por el alumnado de la especialidad “Diseño de productos gráficos” del Taller de Empleo de Llanera 2024-2025. Un "taller en el que, durante un año, los alumnos-trabajadores han estado abordando la edición creativa de imágenes y diseño de elementos gráficos, preparación de artes finales, desarrollo de identidad visual, así como en el aprendizaje del uso de diferentes programas como Illustrator, Photoshop, In Design", destaca el gobierno local.