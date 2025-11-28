Personalizar la ropa con un plotter para cortar, añadir mensajes o transferir imágenes a la tela, próxima propuesta del “MINI KDMS en Llanera"

Personalizar su ropa a través del Cricut, un plotter para cortar materiales diversos y diseñar gráficos, agregar mensajes o incluso transferir imágenes a la tela. Es el plan del que podrán disfrutar los más pequeños que participen en la próxima propuesta del programa de “MINI KDMS en Llanera", iniciativa de la concejalía de infancia del Ayuntamiento de Llanera y alterativa de ocio y tiempo libre para los menores entre 3 y 12 años empadronados en el concejo. La cita es el 13 de diciembre, de 17.00 a 19.00 horas, en el colegio San José de Calasanz, de Posada. Las inscripciones se podrán realizar entre el 1 y el 5 de diciembre.

En cada propuesta de los “MINI KDMS” pueden participar un total de 60 niños y niñas. Hay una actividad al mes, con una duración mínima de 2 horas por sesión siempre durante el fin de semana (viernes tarde, sábado y/o domingo), pudiendo coincidir con periodos vacacionales o no lectivos. Las propuestas siempre cuentan con un especialista en la materia y se garantiza el acompañamiento educativo por parte del equipo que lo lleve a cabo.

Actividades gratuitas con preinscripción

Todas las actividades son gratuitas y para participar tan solo es necesario una inscripción previa, ya que las plazas son limitadas. Las actividades que se ofertan son muy variadas y para todos los gustos: gymkana geolocalizada, escalada, taller de cohetes hidropropulsados, circuito de karts, holi party,…

Este programa echó a andar ya en marzo. En la última actividad, la de noviembre, la propuesta fue un taller de robótica y realidad virtual. Para la próxima sesión, la del 13 de diciembre, las inscripciones se pueden efectuar, una vez que se abra el plazo el día 1 de diciembre, a través del siguiente link: https://acortar.link/minikdms.