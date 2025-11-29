El único concejo de Asturias con más empleo que habitantes: la singularidad de un municipio que Estadística vuelve a destacar como un caso excepcional

Solo hay un municipio en Asturias que tiene más puestos de trabajo que habitantes. Se trata de un singularidad muy poco habitual incluso si se busca en el conjunto de España y la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) ha puesto de relieve de nuevo esta característica que hace de Llanera "el único de Asturias que tiene más empleos que población". Lo ha hecho a través del proyecto de divulgación que materializa a través de sus redes sociales y que destaca esta circunstancia que convierte al concejo en caso digno de mención.

SADEI ofrece cifras que se refieren a datos anteriores a los últimos disponibles, que indican que actualmente las empresas de Llanera superan los 25.000 afiliados a la Seguridad Social frente a los algo más de 14.000 vecinos empadronados en el municipio.

La evolución del empleo en el municipio es espectacular en los últimos años y su pujanza económica tiene que ver con su situación estratégica en el centro de la región lo que ha permitido su elección como lugar para ubicar grandes centros de trabajo de carácter autonómico. Entre ellos se cuentan los dos polígonos industriales de Asipo y Silvota, y el Parque Tecnológico de Asturias, radicado en territorio del municipio, que concentra a empresas innovadoras y de base tecnológica y reúne a casi 140 compañías que generan más de 2.400 empleos. En el concejo se sitúan además complejos como el de Mercasturias y las sedes principales de las grandes cadenas de supermercados de alimentación de la región, que instalaron sus centros logísticos en territorio llanerense.

Miles de personas para trabajar que entran cada día procedentes de otras zonas

A estos centros de trabajo acuden cada día miles de personas, desde otras muchas zonas de Asturias, además del hecho de que algunas de las empresas afilian a sus trabajadores dispersos por otros puntos de la región en sus sedes principales, en este caso, en Llanera, lo que explica en parte las elevadas cifras de cotizantes que cuenta el concejo. Según las estimaciones que figuran en informes realizados para el municipio, cada día laborable entran en el municipio más de 11.000 personas que llegan de otros lugares de la región fundamentalmente para trabajar, aunque también para estudiar.

Solo en las áreas de Silvota y Asipo trabajan 6.900 personas (4.500 en el primero y 2.400 en el segundo), ambos polígonos suman una superficie de más de dos millones de metros cuadrados de suelo industrial (1,6 millones y 580.000 metros cuadrados, respectivamente) y reúnen 450 empresas.

A estas cifras se añaden las que aporta el importante tejido de las pymes, que elevan el número de empresas existentes en Llanera hasta las 1.509, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa al territorio en el grupo de los diez concejos con mayor número de compañías de Asturias y en el que tiene una mayor ratio de empresas por habitante.

Los últimos datos de cotizantes en las empresas del municipio cuantifican en 25.196 el número de empleos, según cifras oficiales de la Seguridad Social correspondientes al mes de octubre.