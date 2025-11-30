De ruta por Llanera, paraíso senderista en el corazón de Asturias: naturaleza, palacios, capillas, arquitectura indiana y una zona rural espectacular para descubrir en fin de semana

Llanera, concejo con mucha historia, tiene en su territorio la huella de haber sido casa de grandes linajes nobiliarios, con palacios, capillas e iglesias que merece la pena conocer. El riquísimo patrimonio del municipio sale al paso en mitad de hermosos paisajes y de extensiones llanas de verde y naturaleza, sendas y áreas recreativas no lo suficientemente conocidas que sorprenderán al visitante que decida acercarse a conocer un lugar en pleno centro de Asturias y muy bien comunicado.

Las que siguen son seis propuestas de rutas para realizar por distintos puntos de un concejo enclavado en el corazón de Asturias.

1. Los Covarones, tesoro natural y paisaje kárstico moldeado por el río Tuernes a lo largo de los siglos.

Esta es sin duda la ruta más conocida del concejo. No es para menos. Los Covarones del río Tuernes conforman un espectáculo natural protagonizado por un paisaje kárstico con cuevas, estalactitas y arcos moldeados en la roca. La senda discurre entre castaños, robles y fresnos en tramos del recorrido y permite descubrir también la Llanera rural y ganadera.

Se trata de una ruta sencilla, ideal para familias, de menos de un kilómetro y que se hace en menos de media hora aunque es seguro que el caminante se quedará bastante rato detenido para disfrutar del entorno cuando alcance el punto del río donde verá Los Covarones. Para realizar esta ruta hay que ir en dirección San Cucao y llegar a Agüera, al área recreativa donde comienza el camino. Para conocer la descripción íntegra del trayecto, recomendaciones, verlo en vídeo y fotografías, pincha aquí.

2. Ruta de la Cerámica, homenaje al pasado alfarero y a la tradición de las piezas negras de Villayo.

Es uno de los últimos intinerarios que el Ayuntamiento de Llanera ha señalizado. Es un camino circular y hay que ir con ganas de caminar. El premio es el paisaje de la Llanera más rural y desconocida, pueblos donde los hórreos o paneras no faltan en ninguna casa y el descubrimiento de la historia alfarera de la parroquia de Santa Cruz de Llanera.

La ruta es de casi cuatro kilómetros y medio, con pendiente en algunos tramos. La duración, sin pararse, se estima en una hora y media. Pero con seguridad va a ser más al detenerse para descansar y contemplar los paisajes de los campos de maíz, sentarse ante la Fuente Casares, leer los paneles sobre la cerámica negra de Villayo que existen en el camino o buscar la mejor perspectiva de la Tejera de La Sierra que se deja ver en el camino. Para ver todo el trayecto, imágenes, indicaciones y descripción completa, pincha aquí.

3. De Bonielles a la ermita de El Fresno, capilla con leyenda y vistas espectaculares desde las alturas.

Apenas un kilómetro separa la iglesia de San Nicolás de Bonielles, donde se puede dejar el coche, de la ermita del Fresno, donde se ofrece una de las panorámicas más impresionantes del concejo. Eso sí, que el camino sea corto no quiere decir que no sea intenso. Para llegar a la pequeña capilla que es la meta del camino hay que subir continuamente, en pendiente considerable, aunque a medida que se va cogiendo altura el regalo de las vistas ayuda a seguir cuesta arriba.

Es seguro que el caminante se va a parar para tomar aire y disfrutar de lo que se abre a los ojos durante el ascenso. La recompensa una vez arriba es un lugar lleno de paz, paisaje espectacular y hasta una ermita con leyenda de milagros. Sentarse bajo el árbol que está al lado del templo es una experiencia que se recordará. Todos los detalles sobre cómo llegar, aparcar, trayecto e imágenes del camino están en este enlace: pincha aquí.

4. De San Cucao a Guyame, el tramo de la ruta de los palacios que pasa por la Torre de los Valdés

Un paseo muy suave, accesible y en el que el caminante encontrará muchísimo que ver a prácticamente cada paso del trayecto. En esta pequeña ruta se puede disfrutar de la vista de la iglesia de San Cucao, donde se puede dejar el coche, de la llamada Capilla del diablo, de una casa mariñana, de caballos de pura raza pastando o ejercitándose en los prados, de una fuente y un lavadero restaurados o del plato fuerte del tramo, el Castillo de San Cucao.

Este castillo tiene también una leyenda, que se describe en un panel en las inmediaciones de la torre. El camino se puede hacer en menos de media hora, pero con paradas y e interesándose por el patrimonio que uno encuentra al paso, una hora es lo mínimo. Eso sí, hay que caminar por carretera. Es una vía con poco tráfico pero hay que ir atento, excepto cuando uno entra en los caminos y apartaderos del trayecto, en los que puede detenerse en las diversas panorámicas del castillo o los núcleos de población, con muestras de arquitectura tradicional y casonas entre las construcciones modernas de una zona residencial rural en auge. Para los detalles, fotos y vídeos de esta ruta pincha aquí.

5. Villabona, una estación "inglesa" y una historia del ferrocarril en el grafiti en lona más grande de Asturias.

Villabona fue una de las localidades más ricas de Llanera por la actividad del ferrocarril y las minas. Hoy queda solo la huella de ese pasado en un pueblo que sin duda merece la pena conocer. Ofrece un singular patrimonio industrial, ferroviario y una muestra de arte urbano única que se ha convertido en seña de identidad local.

El lugar se recorre con un paseo que se realiza en media hora, ideal para cualquier jornada, también para una en la que el tiempo no acompañe en exceso y se quiera apostar por un trayecto corto pero lleno de hallazgos sorprendentes. Los vestigios de la vieja estación inglesa que quedan hoy en medio del cruce de líneas de tren que llegan a las grandes ciudades, junto al edificio que fue casa de ferroviarios o el grafiti que refleja la historia del ferrocarril justifican la visita. Para ver todo lo que encontrarás y una propuesta de paseo por el pueblo pincha aquí.

6. Camino de Villanueva, arquitectura indiana, el gran palacio de las dos torres y una capilla con origen en el siglo XII

Este recorrido puede hacerse hasta el palacio de Villanueva, una imponente construcción de Llanera con dos torres que ya llamó la atención del mismísimo Jovellanos, o hacerlo más largo siguiendo desde él hasta la capilla de la localidad, una de las dos más antiguas de Llanera y que hunde las raíces de su origen en el siglo XII.

Es un camino breve, sin dificultades. Puede hacerse a pie dejando el coche en la iglesia de San Cucao, o en vehículo. Para disfrutar tranquilamente de paisaje, naturaleza y arquitectura, lo mejor es ir andando. Puede llevar una hora o algo más la ida y la vuelta: hay por el camino casonas de corte indiano, campos sembrados, ganaderías en extensas y llanas praderas y al fin se alcanzará el palacio de Villanueva, una magnífica edificación que ordenaron levantar María Alonso de Quirós y Andrés Díaz de Villanueva, creadores del mayorazgo de Villanueva.Para saber cómo llegar y qué ver pincha aquí.

Después se puede continuar hasta la capilla de Villanueva. Está muy modificada, aunque restaurada y desde su parte trasera ofrece una buena vista y cuenta con un tejo.