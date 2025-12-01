Historias que "inspiran, emocionan y hacen volar la imaginación" en los clubes de lectura para los más jóvenes en Llanera, que anima a inscribirse en las actividades en Lugo

El fomento de la lectura entre los más jóvenes es seña de identidad en Llanera, que cuenta con numerosos programas y actividades a lo largo del año en esta línea. Entre ellos se encuentran los clubes de lectura: en Lugo, el infantil se desarrolla el último jueves de cada mes y en el caso del juvenil es el último viernes de cada mes.

En ambos casos están coordinados por Gloria Sagasti, "con historias que inspiran, emocionan y hacen volar la imaginación", destacan desde la Casa Municipal de Cultura de Llanera, que indica que los clubes vuelven en enero y anima a apuntarse a esta actividad para "compartir lecturas y aventuras". Para obtener información para inscribirse y participar se puede llamar a los teléfonos 985 77 10 42/ 985 77 34 90.

Familias y biblioteca

El club de lectura infantil está dirigido a niñas y niños de 6 a 10 años y el juvenil dirigido a edades de entre 11 y 18 años. Entre otras muchas propuestas, el Ayuntamiento promueve cada año iniciativas como "Un libro bajo el brazo", a través de la que se entregan libros a los bebés recién nacidos del concejo tanto en la biblioteca de Posada como en la de Lugo y que es un modo de fomentar el contacto de las familias con las bibliotecas iinfantiles desde que nace un niño o niña.

Hay otras propuestas de éxito como "Adóptame, libros buscan dueño", también en ambas bibliotecas, o la actividad "Bibliotecario por un día", para público infantil a patrir de 8 años y que todos los años cuenta con mucha aceptación, como sucede con las visitas escolares.