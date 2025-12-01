Historias que "inspiran, emocionan y hacen volar la imaginación" en los clubes de lectura para los más jóvenes en Llanera, que anima a inscribirse en las actividades en Lugo
El último jueves y viernes de cada mes se celebran sesiones por la tarde en una iniciativa que se suma a otras dirigidas a los más pequeños para fomentar el hábito de leer desde la infancia
El fomento de la lectura entre los más jóvenes es seña de identidad en Llanera, que cuenta con numerosos programas y actividades a lo largo del año en esta línea. Entre ellos se encuentran los clubes de lectura: en Lugo, el infantil se desarrolla el último jueves de cada mes y en el caso del juvenil es el último viernes de cada mes.
En ambos casos están coordinados por Gloria Sagasti, "con historias que inspiran, emocionan y hacen volar la imaginación", destacan desde la Casa Municipal de Cultura de Llanera, que indica que los clubes vuelven en enero y anima a apuntarse a esta actividad para "compartir lecturas y aventuras". Para obtener información para inscribirse y participar se puede llamar a los teléfonos 985 77 10 42/ 985 77 34 90.
Familias y biblioteca
El club de lectura infantil está dirigido a niñas y niños de 6 a 10 años y el juvenil dirigido a edades de entre 11 y 18 años. Entre otras muchas propuestas, el Ayuntamiento promueve cada año iniciativas como "Un libro bajo el brazo", a través de la que se entregan libros a los bebés recién nacidos del concejo tanto en la biblioteca de Posada como en la de Lugo y que es un modo de fomentar el contacto de las familias con las bibliotecas iinfantiles desde que nace un niño o niña.
Hay otras propuestas de éxito como "Adóptame, libros buscan dueño", también en ambas bibliotecas, o la actividad "Bibliotecario por un día", para público infantil a patrir de 8 años y que todos los años cuenta con mucha aceptación, como sucede con las visitas escolares.
